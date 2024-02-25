В одной из стран ЕС переполнены убежища: украинские беженцы продолжают прибывать — Finance.ua
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В одной из стран ЕС переполнены убежища: украинские беженцы продолжают прибывать

Мир
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В одной из стран ЕС переполнены убежища: украинские беженцы продолжают прибывать
В одной из стран ЕС переполнены убежища: украинские беженцы продолжают прибывать, Фото: www.rfi.fr
В Нидерландах возникли сложности с размещением беженцев из Украины. Муниципальные приюты заполнены людьми — занято более 99% мест, а люди все еще продолжают приезжать. В ближайшие недели некоторые центры могут временно закрыться.
Об этом пишет nltimes.nl.
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В первые недели этого года в регистрационный центр в Утрехте обратилось более 3000 украинских граждан. Обычно беженцы сначала находятся в центре регистрации в Jaarbeurs, а затем переезжают в муниципальное убежище. Все украинцы имеют право на место в муниципальных приютах.
Яап Донкер из Veiligheidsregio Utrecht, пожарной станции, участвующей в организации убежища, сообщает, что доступные места в муниципалитетах иссякают.
С начала февраля убежище при регистрационном пункте переполнен. Он рассчитан на 140 мест. Каждый день в него приезжает все больше людей, а отправить их некуда.
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«Есть вероятность того, что нам придется временно закрыть дверь в ближайшие недели. Мы не хотим этого, но у нас нет другого выбора, поскольку психические и физические условия жизни, такие как гигиена, больше не могут быть гарантированы. Это значит, что люди могут оказаться на улице», — сказал Донкер.
В недавнем письме в парламент госсекретарь по приюту Эрик ван дер Бург отметил, что он будет пытаться стимулировать «самостоятельность и участие» украинских беженцев в Нидерландах, чтобы освободить несколько мест в муниципальных убежищах. Одним из вариантов может быть требование оплачивать убежище, если у них есть достаточный доход.
По данным УВКБ ООН, на конец января 2024 г. Нидерланды предоставили статус временной защиты 149 тысячам украинцев.
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Напомним, украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента.
По материалам:
РБК-Україна
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