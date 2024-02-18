Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос Сегодня 17:12 — Мир

Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос, Фото: slovoidilo.ua

Число украинских беженцев, которые планируют остаться в Чехии еще на два года, увеличивается. Это происходит из-за затяжной войны и нестабильности в Украине.

Об этом говорится в опросе компании PAQ Research.

По данным исследования, 58% украинских беженцев намерены остаться в Чехии на следующие два года. Это свидетельствует о готовности граждан Украины интегрироваться в чешское общество.

«В Чехии остается примерно 310 тысяч беженцев. Более половины из них хотят остаться по крайней мере еще на два года. Речь идет о 180 тысячах человек. Учитывая продолжающуюся войну, нельзя ожидать возвращения большинства других в Украину в ближайшее время», — отмечают авторы исследования.

Сообщается, что в ноябре 2023 года планировали вернуться в Украину 37% респондентов, в июне — 44%. Украинцы до 29 лет чаще хотят остаться в Чехии (65%), тогда как среди людей в возрасте от 50 лет такое намерение озвучили 40% опрошенных.

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Среди опрошенных, вернуться в Украину больше всего хотят украинцы, плохо владеющие чешским языком (54%), а также те, у кого самые низкие доходы (47%).

В отчете также говорится, что уровень знания чешского языка среди украинских беженцев улучшается, особенно среди детей. Однако не все дети хорошо интегрируются в школьную среду, а некоторые беженцы сталкиваются с дискриминацией в разных сферах жизни.

В частности, 80% украинских детей в возрасте от 3 до 17 лет могут общаться на чешском языке хотя бы несколькими предложениями, а 57% - в обычных ситуациях.

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Напомним, в Нидерландах получили временную защиту и автоматическое право на работу 102 870 украинских беженцев, из которых около 78 000 человек от 15 до 65 лет. 55% украинцев в этой возрастной группе работают, тогда как в 2022 году доля трудоустроенных составляла 44%.

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