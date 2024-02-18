Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос

Мир
20
Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос
Более половины украинских беженцев планируют остаться в Чехии — опрос, Фото: slovoidilo.ua
Число украинских беженцев, которые планируют остаться в Чехии еще на два года, увеличивается. Это происходит из-за затяжной войны и нестабильности в Украине.
Об этом говорится в опросе компании PAQ Research.
Читайте также
По данным исследования, 58% украинских беженцев намерены остаться в Чехии на следующие два года. Это свидетельствует о готовности граждан Украины интегрироваться в чешское общество.
«В Чехии остается примерно 310 тысяч беженцев. Более половины из них хотят остаться по крайней мере еще на два года. Речь идет о 180 тысячах человек. Учитывая продолжающуюся войну, нельзя ожидать возвращения большинства других в Украину в ближайшее время», — отмечают авторы исследования.
Сообщается, что в ноябре 2023 года планировали вернуться в Украину 37% респондентов, в июне — 44%. Украинцы до 29 лет чаще хотят остаться в Чехии (65%), тогда как среди людей в возрасте от 50 лет такое намерение озвучили 40% опрошенных.
Читайте также
Среди опрошенных, вернуться в Украину больше всего хотят украинцы, плохо владеющие чешским языком (54%), а также те, у кого самые низкие доходы (47%).
В отчете также говорится, что уровень знания чешского языка среди украинских беженцев улучшается, особенно среди детей. Однако не все дети хорошо интегрируются в школьную среду, а некоторые беженцы сталкиваются с дискриминацией в разных сферах жизни.
В частности, 80% украинских детей в возрасте от 3 до 17 лет могут общаться на чешском языке хотя бы несколькими предложениями, а 57% - в обычных ситуациях.
Читайте также
Напомним, в Нидерландах получили временную защиту и автоматическое право на работу 102 870 украинских беженцев, из которых около 78 000 человек от 15 до 65 лет. 55% украинцев в этой возрастной группе работают, тогда как в 2022 году доля трудоустроенных составляла 44%.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.