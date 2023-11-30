Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО — Finance.ua

Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО Сегодня 17:17 — Казна и Политика

Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО

Чешская Республика выделит около 2,5 миллиона евро в целевой фонд Североатлантического альянса для невоенной помощи Украине.

Как передает Radio Prague International , такое решение приняло правительство Чехии по итогам заседания.

По сообщению Министерства иностранных дел, это предложение отражает необходимость проектировать нарастание сложности ситуации в области международной безопасности в активизацию усилий по сохранению поддержки Украины среди приоритетов евроатлантического сообщества.

Трастовый фонд работает с 2016 года и является инструментом невоенной помощи Украине. Это касается, например, топлива, медицинских материалов, продуктов питания, зимней одежды и систем защиты от беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении.

Оружие и другая военная техника предоставляется государствами индивидуально, одновременно для этой цели есть Европейский фонд мира.

Напомним, Германия вносит дополнительный взнос в размере 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина-НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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