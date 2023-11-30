Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО — Finance.ua
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Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО

Казна и Политика
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Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО
Чехия выделит около €2,5 миллиона в фонд Украина-НАТО
Чешская Республика выделит около 2,5 миллиона евро в целевой фонд Североатлантического альянса для невоенной помощи Украине.
Как передает Radio Prague International, такое решение приняло правительство Чехии по итогам заседания.
По сообщению Министерства иностранных дел, это предложение отражает необходимость проектировать нарастание сложности ситуации в области международной безопасности в активизацию усилий по сохранению поддержки Украины среди приоритетов евроатлантического сообщества.
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Трастовый фонд работает с 2016 года и является инструментом невоенной помощи Украине. Это касается, например, топлива, медицинских материалов, продуктов питания, зимней одежды и систем защиты от беспилотных летательных аппаратов, говорится в заявлении.
Оружие и другая военная техника предоставляется государствами индивидуально, одновременно для этой цели есть Европейский фонд мира.
Напомним, Германия вносит дополнительный взнос в размере 11,5 млн евро в Целевой фонд Украина-НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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