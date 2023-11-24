НАТО хочет создать «военный Шенген»: что это такое и зачем — Finance.ua

НАТО хочет создать «военный Шенген»: что это такое и зачем Сегодня 09:45

НАТО хочет создать «военный Шенген»: что это такое и зачем

НАТО считает, что большая бюрократическая волокита мешает передвижению войск по Европе. Эта проблема может привести к значительным задержкам в случае возникновения конфликта с рф.

Об этом заявил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в интервью Reuters.

По его мнению, в Европе можно ввести «военный Шенген». Это будет зоной свободного военного прохода по типу политической Шенгенской зоны и она позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части ЕС.

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«В разгар войны в Украине рф выпускала 50 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти снаряды должны дойти до гаубиц. Поэтому вы должны создать склады для боеприпасов, горючего, запчастей и провизии», — заявил Солфранк.

По его словам, на создание «военного Шенгена» влияет и тот фактор, что Альянс должен быстро перебрасывать свои войска по огромному пространству Европы.

«У нас истекает время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны», — отметил он.

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Он считает, что НАТО не должна побуждать Кремль к просчетам, показывая, что у Москвы может быть шанс на победу из-за его неготовности, предупредил Солфранк.

«Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 (Вашингтонский договор о коллективной обороне)», — сказал он.

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