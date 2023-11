Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами — Finance.ua

Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Фото: armyinform.com.ua

В ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в сфере логистики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Благодаря внедрению этой системы в Украине Министерство обороны ускорило обработку заявок на поставку от бригад с нескольких недель до 2−3 дней. Ранее этот процесс мог длиться месяц», — говорится в сообщении.

На данный момент система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди всех воинских частей.

«Важно, что каждый пользователь программы не имеет доступа к информации, которая касается других военнослужащих и подразделений. Применяется принцип need to know, когда доступ есть только к той информации, которая нужна пользователю для выполнения его задачи», — объясняют в министерстве.

Продукты SAP в оборонном секторе используют 44 страны, в том числе 28 из 31 стран-членов НАТО работают в этой системе. крупнейшие пользователи — наши партнеры: США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша, Австралия.

Автоматизацию начали с учета вещевого имущества, учета запчастей, в сентябре добавилось новое направление — автоматизация учета техники. Благодаря этому полностью обновили процессы и оборудование нескольких складов снабжения.

«Следующий шаг — продолжение модернизации всех складов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе», — добавили в Минобороны.

