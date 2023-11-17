Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами — Finance.ua

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Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами

Казна и Политика
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Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами
Используют в НАТО: в ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами, Фото: armyinform.com.ua
В ВСУ внедряется автоматизированная система управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в сфере логистики.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Благодаря внедрению этой системы в Украине Министерство обороны ускорило обработку заявок на поставку от бригад с нескольких недель до 2−3 дней. Ранее этот процесс мог длиться месяц», — говорится в сообщении.
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На данный момент система находится в пилотном пользовании, но масштабируется среди всех воинских частей.
«Важно, что каждый пользователь программы не имеет доступа к информации, которая касается других военнослужащих и подразделений. Применяется принцип need to know, когда доступ есть только к той информации, которая нужна пользователю для выполнения его задачи», — объясняют в министерстве.
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Продукты SAP в оборонном секторе используют 44 страны, в том числе 28 из 31 стран-членов НАТО работают в этой системе. крупнейшие пользователи — наши партнеры: США, Германия, Нидерланды, Канада, Польша, Австралия.
Автоматизацию начали с учета вещевого имущества, учета запчастей, в сентябре добавилось новое направление — автоматизация учета техники. Благодаря этому полностью обновили процессы и оборудование нескольких складов снабжения.
«Следующий шаг — продолжение модернизации всех складов, внедрение на них SAP и подключение к общей системе», — добавили в Минобороны.

Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

По материалам:
Finance.ua
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