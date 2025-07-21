Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны — Finance.ua

Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны Сегодня 15:12 — Казна и Политика

Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны.

Об этом сообщает в заявлении президент.

Среди главных задач нового министра обороны — дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все соглашения на покупку беспилотников.

«Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть соглашений уже была заключена, по некоторым еще нужно было поработать. На этой неделе должны быть все контракты», — сказал Зеленский.

Также среди приоритетов — подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков. Другая цель — обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.

«Каждая площадка в россии, которую Москва использует для производства оружия, должна стать доступной для наших Сил обороны», — подчеркнул президент.

Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.

Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.

На прошлой неделе в Украине обновили Кабинет министров, который вместо Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. Шмыгаль возглавил Минобороны, а бывший министр Рустем Умеров был назначен на должность секретаря СНБО.

Економічна Правда По материалам:

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