Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны — Finance.ua

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Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны

Казна и Политика
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Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны
Президент назвал главные задачи Шмыгаля как министра обороны
Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Он озвучил главные приоритеты работы Минобороны.
Об этом сообщает в заявлении президент.
Среди главных задач нового министра обороны — дроны-перехватчики. На этой неделе должны быть все соглашения на покупку беспилотников.
«Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть соглашений уже была заключена, по некоторым еще нужно было поработать. На этой неделе должны быть все контракты», — сказал Зеленский.
Также среди приоритетов — подготовка операторов этих дронов и всей инфраструктуры: от производства до применения перехватчиков. Другая цель — обеспечение всех потребностей армейской авиации, Воздушных сил и других подразделений ПВО. Кроме того, Зеленский поручил увеличить применение и дальность дронов для поражения российских объектов.
«Каждая площадка в россии, которую Москва использует для производства оружия, должна стать доступной для наших Сил обороны», — подчеркнул президент.
Шмыгалю поручили за шесть месяцев увеличить долю украинского оружия в ВСУ до 50%.
Кроме того, Зеленский поручил Шмыгалю и секретарю СНБО сделать аудит оборонных контрактов с партнерами и сроков их выполнения. Через 10 дней он ожидает доклад.
На прошлой неделе в Украине обновили Кабинет министров, который вместо Дениса Шмыгаля возглавила Юлия Свириденко. Шмыгаль возглавил Минобороны, а бывший министр Рустем Умеров был назначен на должность секретаря СНБО.
По материалам:
Економічна Правда
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