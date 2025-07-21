Украина направляет треть ВВП на безопасность — это самый высокий показатель в мире Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Украина направляет треть ВВП на безопасность — это самый высокий показатель в мире

Украина в 2025 году направит на сектор национальной безопасности и обороны 2,6 трлн гривен — это 31,1% прогнозируемого ВВП. Это самый высокий показатель в мире.

Об этом говорится в сообщении председателя Комитета по бюджету Роксоланы Пидласы.

«После изменений в Бюджет-2025, которым мы добавляем 412,4 млрд грн на сектор нацбезопасности и обороны, финансовый ресурс на сектор составит 2,6 трлн грн. Это 31,1% от прогнозируемого ВВП на этот год», — написала чиновница.

Для сравнения второе место в мире занимает Израиль, который тратит на оборону 8,8% своего ВВП (по данным SIPRI).

Пидласа отмечает, что можно спорить о том, что номинальный ВВП Израиля выше Украины, но даже в абсолютных показателях в прошлом году Украина потратила на нужды обороны на $20 млрд больше, чем Израиль.

По ее словам, Украина также тратит чрезвычайно большую долю своего бюджета на нужды обороны — 62,5% расходов общего фонда в первом полугодии 2025 года. После внесенных изменений будет 59% расходов общего фонда и 66% всех расходов.

«Напомню, что весь этот ресурс Украина мобилизует самостоятельно — через собственные доходы и внутренние заимствования, потому что за исключением Великобритании, международные партнеры пока не позволяют использовать их помощь на нужды сектора. Вопрос в том, насколько это ограничение оправдано, когда бюджет войны рф — $140−150 млрд (по разным оценкам). это почти в 2,5 раза больше, чем бюджет обороны Украины», — подытожила Пидласа.

Также отметим, что в первом квартале 2025 года номинальный валовой внутренний продукт Украины достиг 1,9 трлн. По данным Государственной службы статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реальный ВВП увеличился всего на 0,9%.

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