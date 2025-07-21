Президент назначил 16 новых послов Украины — Finance.ua

Президент назначил 16 новых послов Украины Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Президент назначил 16 новых послов Украины

Как написал в Telegram Президент Владимир Зеленский, после докладов военных и министров внутренних дел Украины назначил 16 послов.

«Финализовали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — сообщил он.

Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. «За» проголосовали 262 нардепа.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить новый Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Состав нового правительства — по ссылке

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