Президент назначил 16 новых послов Украины — Finance.ua

Президент назначил 16 новых послов Украины
Как написал в Telegram Президент Владимир Зеленский, после докладов военных и министров внутренних дел Украины назначил 16 послов.
«Финализовали долгий процесс отбора кандидатов на назначение послами Украины. Назначил 16 послов. Для каждого определили персональные задачи и критерии оценки результативности. Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев», — сообщил он.
Напомним, 17 июля Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. «За» проголосовали 262 нардепа.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить новый Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.
Состав нового правительства — по ссылке.
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