Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко — Finance.ua
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Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко

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Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко
Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про Юлію Свириденко
17 липня Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністерки України. «За» проголосували 262 нардепи.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Що відомо про нову очільницю уряду

Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові. За інформацією ГО «Чесно», батько Свириденко був головою Чернігівського територіального відділення Антимонопольного комітету України, а мати працювала в апараті обласної ради.

Освіта і початок кар’єри

Згідно з офіційною інформацією на сайті уряду, Юлія Свириденко закінчила Київський національний торгівельно-економічний університет, здобувши ступінь магістра за спеціальністю «Менеджмент антимонопольної діяльності».
Трудову діяльність почала у 2008 році в приватному секторі, отримавши посаду економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ).

Робота в органах державної влади

З 2015 року обіймала керівні посади в Чернігівській обласній державній адміністрації:
  • очолювала Департамент економічного розвитку;
  • працювала першим заступником голови ОДА;
  • у липні-грудні 2018 року виконувала обов’язки голови Чернігівської ОДА.
У період з березня до вересня 2019 року Свириденко обіймала посаду директорки ТОВ «Сідко Україна» — компанії, що спеціалізується на перероблюванні сільськогосподарської продукції. Одним зі співвласників підприємства є колишній голова Чернігівської ОДА Валерій Куліч, в адміністрації якого Свириденко раніше працювала.

Уряди та центральна влада

  • У вересні 2019 року Свириденко була призначена заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А з липня 2020 року — першою заступницею Міністра.
  • 22 грудня 2020 року Указом Президента України призначена заступницею Керівника Офісу Президента.
  • 4 листопада 2021 року призначена на посаду Першого віцепрем’єр-міністра України — Міністра економіки.
  • У серпні 2022 року Свириденко очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Має відзнаки

Свириденко нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Це вища Урядова нагорода, якою нагороджуються за сприяння у реалізації державної політики в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах.
У 2023 році Свириденко увійшла до списку 100 «нових лідерів, які формують світ» за версією журналу TIME. Вона стала однією з чотирьох українок, відзначених у цьому рейтингу.

Довідка Finance.ua:

  • президент Володимир Зеленський офіційно заявив про кадрові зміни в уряді 15 липня — тоді він оголосив, що запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра;
  • за чинним законодавством, прем’єра в Україні обирає парламентська більшість, а президент подає відповідні документи до Верховної Ради. Водночас закон про правовий режим воєнного стану (10 стаття), прямо забороняє звільнення органів державної влади в цей період;
  • попри це, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку, яку вже 16 липня підтримали народні депутати;
  • Денис Шмигаль був призначений на посаду прем’єр-міністра України 4 березня 2020 року. Обіймаючи посаду очільника уряду більше 5 років, Шмигаль пробув на ній довше, ніж будь-хто з його попередників.
За матеріалами:
Finance.ua
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