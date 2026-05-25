Які штрафи отримують роботодавці за непрацевлаштування людей з інвалідністю

Людина з інвалідністю
Від початку 2022 року українські суди винесли 1 992 рішення у справах щодо невиконання роботодавцями нормативу працевлаштування людей з інвалідністю. Майже половина позовів завершилась стягненням санкцій з компаній, тоді як в іншій частині справ суди ставали на бік бізнесу.
Про це свідчить статистика від Опендатабот.

Скільки справ розглянули суди

За даними судової статистики, у 995 випадках роботодавців зобов’язали сплатити санкції, ще у 997 справах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю відмовили у позовах.
Сума стягнень за рішеннями судів перевищила 109,5 млн грн, тоді як сума відмов у позовах становила майже 286,5 млн грн.
Найбільше рішень суди ухвалили у 2023 році — 733. У 2024 році таких справ було 559, у 2025 році — 452. За перші місяці 2026 року винесли ще 85 рішень.
Водночас 2023 рік став рекордним і за сумою присуджених стягнень — понад 35 млн грн. У 2025 році сума штрафів склала майже 34 млн грн. У 2026 році суди вже присудили до виплати 4,7 млн грн у справах щодо порушень за 2025 рік.

У яких регіонах найбільше справ

Найбільше судових рішень зафіксували у Харківській області — 560 справ, що становить понад 28% від усіх рішень в Україні.
Далі серед регіонів:
  • Черкаська область — 145 рішень;
  • Київська область — 144;
  • Чернігівська область — 140;
  • Дніпропетровська область — 137.
Майже половина відмов у позовах — 48% — була пов’язана з тим, що роботодавці створювали вакансії та вживали необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю. Ще у 29% випадків суди встановили, що людина з інвалідністю вже була працевлаштована.
Також суди ставали на бік бізнесу через недоведеність порушень або відсутність обов’язку виконувати норматив.
Найбільші суми у судових справах

Як пише Опендатабот, найбільше стягнення зафіксували у справі проти державного підприємства «Украерорух». У вересні 2022 року Київський окружний адміністративний суд зобов’язав підприємство сплатити 5,49 млн грн адміністративно-господарських санкцій та пені. Апеляційний суд пізніше залишив рішення без змін.
Натомість найбільшу суму від стягнення вдалося зберегти «Енергоатому». У червні 2025 року Донецький окружний адміністративний суд відмовив у стягненні понад 213 млн грн санкцій та пені. Суд дійшов висновку, що підприємство створювало робочі місця, звітувало про вакансії та вживало необхідних заходів для працевлаштування людей з інвалідністю, а доказів порушень надано не було.
Як змінились правила у 2026 році

З початку 2026 року в Україні змінили механізм відповідальності за невиконання нормативу працевлаштування людей з інвалідністю.
Замість штрафу, який раніше нараховував Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, тепер діє внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Водночас справи щодо порушень за 2025 рік у судах і надалі розглядаються за старою редакцією законодавства.
Згідно із законом, роботодавці, які мають від 8 до 25 працівників, повинні працевлаштувати щонайменше одну людину з інвалідністю. Для компаній із понад 25 працівниками норматив становить не менше 4% від штату.
Також із 1 січня 2026 року норматив почали розраховувати поквартально, а не за рік, як раніше. Для закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів та організацій, які займаються навчанням або доглядом за людьми з інвалідністю, норматив становить 2%.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
РоботаБізнес
