Нацбанк презентував восьмикутну монету (фото) Сьогодні 14:13

Придбати монету можна з 2 червня

Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер», присвячену українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко Олександрі Екстер.

Монету презентував голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду.

У Нацбанку зазначили, що монета стала першою у новій серії, присвяченій українському авангарду.

За словами Андрія Пишного, випуск монети є частиною роботи з популяризації української культурної спадщини та повернення українських митців у національний і світовий культурний контекст.

Який вигляд має монета

Номінал монети 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

Елемент оздоблення — кольоровий друк.

На аверсі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль.

На аверсі зображено виразний ескіз театрального костюма, Фото: НБУ

Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам’ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

На реверсі — стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору.

На реверсі зображено стилізований фрагмент оформлення театральної сцени, Фото: НБУ

Художником монети став Микола Коваленко, скульптором — Анатолій Демяненко.

Тираж пам’ятної монети становить до 10 тисяч штук.

Придбати її можна буде з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.