Нацбанк презентував восьмикутну монету (фото)
Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету «Український авангард. Олександра Екстер», присвячену українській художниці, педагогу та одній із засновниць стилю ар-деко Олександрі Екстер.
Монету презентував голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Авангардистки» у Музеї авангарду.
У Нацбанку зазначили, що монета стала першою у новій серії, присвяченій українському авангарду.
За словами Андрія Пишного, випуск монети є частиною роботи з популяризації української культурної спадщини та повернення українських митців у національний і світовий культурний контекст.
Який вигляд має монета
Номінал монети 10 гривень. Вона виготовлена у формі восьмикутника зі срібла 999 проби, категорія якості карбування — «спеціальний анциркулейтед», маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
Елемент оздоблення — кольоровий друк.
На аверсі зображено виразний ескіз театрального костюма до іспанського танцю з кольоровими елементами авторства Олександри Екстер, що підкреслює її унікальний творчий стиль.
Дозвіл на використання цього ескізу «Іспанський танок» в дизайні пам’ятної монети надав Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.
На реверсі — стилізований фрагмент оформлення театральної сцени як відсилання до сценографічних робіт Олександри Екстер, що вирізнялися експресією та новаторським осмисленням сценічного простору.
Художником монети став Микола Коваленко, скульптором — Анатолій Демяненко.
Тираж пам’ятної монети становить до 10 тисяч штук.
Придбати її можна буде з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.