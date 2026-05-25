Посадовець міськради «переписав» землі оборонного підприємства вартістю майже 16 млн грн на приватні структури

Кримінал
Ринкова вартість земельних ділянок становить понад 15,7 млн грн.
На Тернопільщині правоохоронці викрили начальника реєстраційного відділу однієї з міських рад, якого підозрюють у незаконному оформленні земель оборонного підприємства на приватні структури. Ідеться про земельні ділянки вартістю понад 15,7 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Дані слідства

За даними слідства, у лютому 2022 року посадовець провів незаконні реєстраційні дії та зареєстрував право власності на неіснуючі об’єкти незавершеного будівництва за приватними структурами. Об’єкти реєстрували на земельних ділянках, що перебувають у користуванні державного підприємства оборонно-промислового комплексу України.
Слідство встановило, що державний реєстратор, не перевірив належним чином подані документи, не встановив відсутність необхідних дозвільних документів на будівництво та правовстановлюючих документів на землю, а також не відмовив у проведенні реєстраційних дій.
Підставою для реєстраційних дій стали документи з ознаками підроблення, зокрема технічні паспорти, договори про спільну діяльність та довідки про присвоєння адрес, які фактично не видавалися. Під час оглядів встановлено, що будь-які об’єкти будівництва на вказаних земельних ділянках відсутні.
Відповідно до висновків судових земельно-оціночних експертиз ринкова вартість земельних ділянок становить понад 15,7 млн грн.

Посадовцю повідомили про підозру

Наразі вживаються заходи для скасування незаконних реєстраційних дій. Також встановлюються всі особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень.
За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику реєстраційного відділу однієї з міських рад Тернопільщини у вчиненні несанкціонованих дій з інформацією в автоматизованих системах (ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
