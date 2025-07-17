Завдання, які має виконати новий уряд Свириденко — Президент повідомив деталі Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський розповів про завдання, які має виконати новий Кабінет Міністрів України на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Про це глава держави сказав під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, який приводить сайт президента

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«Оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на сто відсотків в інтересах України. Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами, що посилить позиції України і заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою», — наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, треба гарантувати українським воїнам «упевненість у забезпеченні Сил оборони, і для цього збільшуємо, зокрема, внутрішній економічний потенціал України».

На його переконання, це неможливо без трьох речей.

«Перше — це максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон, непотрібних державі інституцій, чиї функції просто дублюються. Друге — максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні. Третє -справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал», — наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що оновлення Кабінету Міністрів України та загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань.

Зеленський висловив вдячність Юлії Свириденко за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українського підприємництва.

«Цей досвід роботи Юлії заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання має бути продовжений та масштабований як ключове завдання українського уряду», — додав президент.

Глава держави розраховує на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись у щоденному режимі. «Кожен день має приносити Україні результат», — підкреслив Зеленський.

Також президент повідомив, що Сили оборони та безпеки України будуть і надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави, для захисту наших людей.

«Ми посилимо переговорний напрям для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки для України», — сказав президент.

Як наголосив Зеленський, Україні потрібно більше власної сили.

«Ми трансформуємо управління сферою оборони та виробництвом зброї таким чином, щоб за пів року відчутно збільшити частку саме української зброї, доступної для наших воїнів. Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40% зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50%», — заявив президент.

УНІАН За матеріалами:

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