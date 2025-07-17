Верховна Рада призначила новий склад уряду — Finance.ua

Верховна Рада призначила новий склад уряду Сьогодні 15:39

Верховна Рада України підтримала призначення міністрів нового складу уряду, запропонованого новообраною прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«За» проголосували 254 нардепи, утримались 23, а проти проголосували 13 народних обранців.

Склад нового уряду

Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій;

Тарас Качка — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко — міністр юстиції;

Світлана Гринчук — міністерка енергетики;

Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко — міністр фінансів;

Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства — новостворене міністерство (з об’єднаних Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та Міністерства захисту навколишнього середовища);

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Чого очікують від нового уряду

Народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав ключові напрямки роботу для нового уряду Свириденко.

«Треба виправити помилки, попереду багато роботи. Сподіваюся і закликаю всіх до конструктивної співпраці заради майбутнього України», — написав Гетманцев.

Побажання Гетманцева до уряду Свириденко

нарощування спільних зусиль уряду і парламенту із детінізації економіки;

запуск страхування військових ризиків, збільшення доступного кредитування бізнесу, розвиток експорту;

зміцнення підтримки прифронтових регіонів;

перезапуск ключових інституцій, які впливають на якість бізнес-клімату (БЕБ, митниця, тощо);

більш активна дерегуляція і рестарт великої приватизації;

розвиток ОПК;

пенсійна реформа;

істотний перегляд соціальних стандартів;

реінтеграція ветеранів;

проактивна робота із міжнародними партнерами, насамперед по переговорах щодо приєднання до ЄС, розробки плану післявоєнної відбудови.

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