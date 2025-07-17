Верховна Рада призначила новий склад уряду — Finance.ua
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Верховна Рада призначила новий склад уряду

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Верховна Рада України підтримала призначення міністрів нового складу уряду, запропонованого новообраною прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«За» проголосували 254 нардепи, утримались 23, а проти проголосували 13 народних обранців.
Верховна Рада призначила новий склад уряду

Склад нового уряду

  • Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
  • Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій;
  • Тарас Качка — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
  • Герман Галущенко — міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
  • Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
  • Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
  • Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
  • Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
  • Сергій Марченко — міністр фінансів;
  • Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства — новостворене міністерство (з об’єднаних Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та Міністерства захисту навколишнього середовища);
  • Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Верховна Рада призначила новий склад уряду

Чого очікують від нового уряду

Народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав ключові напрямки роботу для нового уряду Свириденко.
«Треба виправити помилки, попереду багато роботи. Сподіваюся і закликаю всіх до конструктивної співпраці заради майбутнього України», — написав Гетманцев.

Побажання Гетманцева до уряду Свириденко

  • нарощування спільних зусиль уряду і парламенту із детінізації економіки;
  • запуск страхування військових ризиків, збільшення доступного кредитування бізнесу, розвиток експорту;
  • зміцнення підтримки прифронтових регіонів;
  • перезапуск ключових інституцій, які впливають на якість бізнес-клімату (БЕБ, митниця, тощо);
  • більш активна дерегуляція і рестарт великої приватизації;
  • розвиток ОПК;
  • пенсійна реформа;
  • істотний перегляд соціальних стандартів;
  • реінтеграція ветеранів;
  • проактивна робота із міжнародними партнерами, насамперед по переговорах щодо приєднання до ЄС, розробки плану післявоєнної відбудови.
За матеріалами:
Finance.ua
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