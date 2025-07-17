Верховна Рада призначила новий склад уряду — Finance.ua

Верховна Рада призначила новий склад уряду
Верховна Рада України підтримала призначення міністрів нового складу уряду, запропонованого новообраною прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
«За» проголосували 254 нардепи, утримались 23, а проти проголосували 13 народних обранців.
Склад нового уряду
- Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій;
- Тарас Качка — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
- Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства — новостворене міністерство (з об’єднаних Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та Міністерства захисту навколишнього середовища);
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Чого очікують від нового уряду
Народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав ключові напрямки роботу для нового уряду Свириденко.
«Треба виправити помилки, попереду багато роботи. Сподіваюся і закликаю всіх до конструктивної співпраці заради майбутнього України», — написав Гетманцев.
Побажання Гетманцева до уряду Свириденко
- нарощування спільних зусиль уряду і парламенту із детінізації економіки;
- запуск страхування військових ризиків, збільшення доступного кредитування бізнесу, розвиток експорту;
- зміцнення підтримки прифронтових регіонів;
- перезапуск ключових інституцій, які впливають на якість бізнес-клімату (БЕБ, митниця, тощо);
- більш активна дерегуляція і рестарт великої приватизації;
- розвиток ОПК;
- пенсійна реформа;
- істотний перегляд соціальних стандартів;
- реінтеграція ветеранів;
- проактивна робота із міжнародними партнерами, насамперед по переговорах щодо приєднання до ЄС, розробки плану післявоєнної відбудови.
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