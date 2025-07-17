В Держслужби зайнятості повідомили, які професії в Україні будуть найбільш потрібними після війни — Finance.ua

В Держслужби зайнятості повідомили, які професії в Україні будуть найбільш потрібними після війни Сьогодні 20:03

В Держслужби зайнятості повідомили, які професії в Україні будуть найбільш потрібними після війни

За перше півріччя 2025 року в Україні найбільше працівників шукають у сферах обслуговування, послуг, виробництва, освіти та медицини. Попит зберігається і на представників робітничих професій, а також некваліфіковану працю.

Водночас, роботодавці найгостріше відчувають нестачу саме спеціалістів зі спеціальними навичками та фахівців з вищою освітою.

Фахівці Державної служби зайнятості прогнозують, що після завершення війни структура попиту залишиться подібною. Найбільше шукатимуть тих, хто зможе забезпечити відновлення країни та її розвиток.

Армія залишиться ключовим роботодавцем

Навіть після завершення активної фази бойових дій, армія потребуватиме стабільного поповнення. Підготовка військових фахівців стане довшою, а вимоги до новобранців — вищими. Йдеться про забезпечення безпеки в нових умовах, зокрема на звільнених територіях.

Медики

Система охорони здоров’я зіткнеться з підвищеним навантаженням. У лікарнях бракує кадрів, особливо хірургів, кардіологів, фізіотерапевтів, спеціалістів з масажу та реабілітації. Їхня роль буде критичною в післявоєнний період.

Будівельники

Будівельна галузь — одна з найважливіших для повоєнного відновлення. Роботодавці вже зараз формують попит на зварювальників, малярів, мулярів, слюсарів, штукатурів, теслярів, сантехніків та інших представників будівельних професій.

Енергетики

Війна серйозно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Для її відновлення будуть потрібні інженери, електромонтери, проєктанти, техніки, хіміки, розробники й метеоенергетики. Це один із ключових напрямків, де не вистачає фахівців.

Правоохоронці

Потреба в суддях, слідчих, прокурорах, працівниках поліції, СБУ та антикорупційних органів лише зростатиме. Завдання — забезпечити правопорядок на деокупованих територіях і в регіонах, що постраждали від війни.

ІТ-фахівці:

Попит на програмістів, фахівців з кібербезпеки та захисту персональних даних залишатиметься стабільно високим. У післявоєнній економіці цифрові сервіси й безпечна ІТ-інфраструктура будуть критично важливими.

Спеціалісти оборонної промисловості

Розвиток власного військово-промислового комплексу потребує інженерів, конструкторів, економістів і науковців. Особливо актуальними будуть кадри для підприємств, які працюють у співпраці з міжнародними партнерами.

Транспортна сфера: нова логістика для нової економіки

Під час війни змінилася логістична карта країни. У майбутньому це вимагатиме великої кількості водіїв, диспетчерів, залізничників, логістів і експедиторів — для забезпечення перевезень матеріалів і товарів.

Психологи

Масові травми, втрати, стрес і ПТСР — серйозний виклик для суспільства. Кваліфіковані психологи, психотерапевти й кризові консультанти матимуть велику роль у реабілітації як військових, так і цивільного населення.

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