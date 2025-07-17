Трамп: торговельна угода з ЄС «можлива» — Finance.ua

Трамп: торговельна угода з ЄС «можлива» Сьогодні 20:20

Сполучені Штати дуже близькі до укладення торговельної угоди з Індією, в той час як угода може бути досягнута і з Європою, але ще занадто рано говорити про те, чи може бути досягнута угода з Канадою.

Про це заявив президент Дональд Трамп в інтерв’ю, яке вийшло в середу на радіостанції Real America’s Voice, передає «Європейська правда» з посиланням на Reuters

Щоб домогтися того, що Трамп вважає кращими умовами з торговими партнерами і способами скорочення величезного торгового дефіциту США, його адміністрація веде переговори про торговельні угоди до 1 серпня, коли мита на більшу частину американського імпорту повинні знову підвищитися.

«Ми дуже близькі щодо Індії, і … ми могли б укласти угоду з (ЄС)», — сказав Трамп, відповідаючи на питання, які торгові угоди є на горизонті.

Коментарі Трампа з’явилися в той час, коли єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович прямував до Вашингтона для обговорення тарифів, а індійська торгова делегація прибула до Вашингтона в понеділок для проведення нових переговорів.

«(Європейський) Союз був жорстоким, а зараз вони дуже добрі. Вони хочуть укласти угоду, і вона буде значно відрізнятися від тієї, яку ми мали протягом багатьох років», — додав він.

«Ми можемо укласти угоду з Європою. Ви знаєте, я дуже байдужий до цього», — сказав Трамп, стверджуючи, що він розглядає лист, який він надіслав до ЄС, як угоду.

Відповідаючи на запитання про перспективи угоди з Канадою, яка, як і ЄС, готує контрзаходи, якщо переговори зі США не приведуть до угоди, Трамп сказав: «Поки що рано говорити про це».

Його коментар збігається з оцінкою прем’єр-міністра Канади Марка Карні, який раніше в середу заявив, що угода, яка підійде канадським робітникам, ще не обговорюється.

Трамп також сказав, що, ймовірно, запровадить загальний тариф у розмірі 10% або 15% для менших країн.

Економічна Правда За матеріалами:

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