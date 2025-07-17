Індія готова відмовитися від російської нафти у разі нових санкцій США — Finance.ua
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Індія готова відмовитися від російської нафти у разі нових санкцій США

Енергетика
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Індія готова відмовитися від російської нафти у разі нових санкцій США
Індія готова відмовитися від російської нафти у разі нових санкцій США
Індія наголосила, що зможе перекрити свої нафтові потреби за рахунок альтернативних постачальників, якщо США запровадять додаткові санкції проти імпорту енергоресурсів з росії.
Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра, з’являються нові гравці на ринку, зокрема, Гайана, а обсяги експорту також збільшують Бразилія та Канада.
У випадку перебоїв з російською нафтою державна компанія Indian Oil Corp «повернеться до тієї самої схеми», якою користувалася до початку повномасштабної війни, коли на частку росії припадало менше 2% обсягів.
Нагадаємо, Індія не дозволила слідчому ООН приєднатися до розслідування катастрофи літака Air India, попри критику експертів через затримку аналізу даних «чорних скриньок».
Також міністр закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента Дональда Трампа не чекати і запровадити вторинні санкції проти росії раніше, ніж через 50 днів.
За матеріалами:
ua.news
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