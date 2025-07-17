Система соціального забезпечення Німеччини може зазнати краху протягом десяти років — FT Сьогодні 19:47 — Світ

Олівер Бейт, генеральний директор фінансового гіганта Allianz, прогнозує, що система соціального забезпечення Німеччини може зазнати краху протягом десяти років, якщо витрати не будуть скорочені, повідомляє Businessinsider, посилаючись на Financial Times.

Він попередив, що Німеччина ризикує стати «хворою людиною Європи».

«Ми повернулися до того, де були в 1997 році», — визнав він. Він додав, що хоча рівень безробіття залишається значно нижчим за 5 мільйонів, який був на той час, країна стикається iз загрозами, головним чином пов’язаними з непропорційним зростанням витрат на охорону здоров’я та соціальне забезпечення.

FT зазначає, що економіка Німеччини скорочувалася протягом останніх двох років, і хоча державні витрати на соціальне забезпечення залишаються високими в порівнянні зі стандартами ОЕСР, вони зростають відносно помірними темпами. Попри це економісти попереджають про неминучий дефіцит пенсій, оскільки покоління бебі-бумерів — народжене між серединою 1950-х і серединою 1960-х років — досягає пенсійного віку.

Генеральний директор Allianz також заявив, що «німецька пенсійна система не функціонує та потребує високої прибутковості (від інвестицій. — Ред.)».

Німецька економіка є найбільшою в Європі та однією з провідних промислових потужностей світу, що базується переважно на експорті, технологічних інноваціях та сильному автомобільному секторі. Однак в останні роки вона стикається з такими викликами, як енергетичний перехід, уповільнення світової торгівлі та нестача робочої сили.

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