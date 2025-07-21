Четкие критерии трудовых отношений: о чем идет речь в новом законопроекте о труде — Finance.ua
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Четкие критерии трудовых отношений: о чем идет речь в новом законопроекте о труде

Казна и Политика
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Четкие критерии трудовых отношений: о чем идет речь в новом законопроекте о труде
Четкие критерии трудовых отношений: о чем идет речь в новом законопроекте о труде
В Украине определение признаков трудовых отношений на уровне закона отсутствует. Однако это не означает, что их нет в принципе.
Такие признаки разработаны доктринально, а также судебной практикой. В то же время многочисленные злоупотребления и произвольная трактовка содержания таких признаков побуждают закрепить их на законодательном уровне.
Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности, которые по определенным соображениям сотрудничают с физическими лицами на основании гражданско-правовых договоров, всегда находятся в зоне риска проведения мер контроля.
Об этом сообщается в проекте закона № 13507 «Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению признаков наличия трудовых отношений».
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Как пишут в законопроекте, именно поэтому важно, чтобы четкие критерии трудовых отношений были закреплены законодательно, переквалификация указанных отношений осуществлялась исключительно в судебном порядке, а суд был единственным органом, уполномоченным признавать отношения трудовыми.

Что предлагают

  • законодательное введение четких признаков трудовых отношений;
  • установление обязанности контролирующих органов и всех субъектов правоотношений обращаться в суд для переквалификации правоотношений;
  • закрепление положения о том, что действие Кодекса и законодательства о труде распространяется на отношения между собственником предприятия, учреждения, организации (или уполномоченным им органом или физическим лицом) и физическим лицом — предпринимателем, а также гиг-специалистами и резидентами «Дія Сіті», если работы/услуги не признаны судом такими, которые выполнены в рамках трудовых отношений.

Цель проекта

Как пишут депутаты, реализация проекта акта окажет положительное влияние на рыночную среду и рынок труда:
  • Субъекты хозяйствования — работодатели получат возможность более эффективно осуществлять кадровую политику и минимизировать бюрократические препятствия, связанные с организацией трудовых отношений, минимизировать риски штрафных санкций;
  • реализация проекта акта обеспечит эффективное правовое регулирование трудовых правоотношений.
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Отмечается, что в международной практике четко разделяются две категории работников: лица, работающие по трудовому договору, и самозанятые лица, работающие по гражданско-правовым/хозяйственным договорам.

Как в других странах

К примеру, в Германии в немецком гражданском заключении признаки содержатся фактически в самом определении трудового контракта. Все эти элементы определения принимаются во внимание для квалификации договора.
В Великобритании существует 3 категории занятого населения, и есть разница между самозанятыми лицами, workers (как, например, водители Uber), и employees. Именно последние пользуются полным спектром гарантий, которые знакомы украинскому трудовому праву (запрет незаконного увольнения, выходное пособие, предупреждение об увольнении, минимальная заработная плата, отпуска, перерывы).
Отдельные категории «зависимых самозанятых лиц» выделяются в Испании, Германии, некоторых провинциях Канады.
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Ранее писали о том, что более 3 миллионов украинцев можно вернуть на рынок труда. Большое количество людей, которые сейчас получают социальные выплаты, указывает на проблемы на рынке труда.
До 3−3,5 миллиона украинцев, в том числе людей с инвалидностью, переселенцев, ухаживающих за родными, женщин и людей 55+ можно привлечь к работе.
Для этого необходимо создать систему, которая поможет человеку не терять связь с экономической жизнью и не остаться наедине с проблемами. Главная цель — не списывать человека из жизни, а поддержать его возвращение к полноценной деятельности. Об этом во время презентации Стратегии развития экономической состоятельности населения Украины сказала Дарина Марчак, заместитель министра социальной политики Украины.
По материалам:
Finance.ua
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