Более 3 миллионов украинцев можно вернуть на рынок труда — Минсоцполитики Сегодня 09:14

Более 3 миллионов украинцев можно вернуть на рынок труда — Минсоцполитики

Большое количество людей, которые сейчас получают социальные выплаты, указывает на проблемы на рынке труда. До 3−3,5 миллиона украинцев, в том числе людей с инвалидностью, переселенцев, ухаживающих за родными женщин и людей 55+ можно привлечь к работе. Для этого необходимо создать систему, которая поможет человеку не терять связь с экономической жизнью и не остаться наедине с проблемами. Главная цель — не списывать человека из жизни, а поддержать его возвращение к полноценной деятельности.

Об этом во время презентации Стратегии развития экономической состоятельности населения Украины сказала Дарина Марчак, заместитель министра социальной политики Украины.

«Грубо говоря, для меня как для представителя Министерства социальной политики большая когорта людей, являющихся нашими клиентами, бенефициарами социальных выплат пособий, является следствием несовершенства рынка труда. Чем лучше у нас будет работать рынок труда, чем более сбалансированным и инклюзивным будет рынок труда, тем меньше работы будет у нас как Минсоцполитики. Я надеюсь, что когда-то у нас будет намного меньше работы», — заявила она.

Одна из главных исключенных групп, по словам Марчак — это лица с инвалидностью, в том числе ветераны. Работают только 16% таких граждан, что существенно ниже международных стандартов.

«Я думаю, что статистика всем известна. У нас 16% человек с инвалидностью до полномасштабного вторжения работали. Это лица с инвалидностью трудоспособного возраста. При том что международный бенчмарк — это примерно минимум 50%. Есть страны, у которых уровень трудоустройства лиц с инвалидностью — 60−70 и выше процентов. У нас 16. При том что большинство этих людей с инвалидностью — это на самом деле инвалидность третьей группы, которая так называемая рабочая», — пояснила она.

С войной изменилась структура лиц с инвалидностью — это уже не только пожилые люди. Как подчеркнула Марчак, сегодня среди таких людей много молодых людей в возрасте до 45 лет.

Почти миллион ВПЛ не трудоустроены

«У нас 900 000 внутриперемещенных лиц трудоспособного возраста, которые не трудоустроены. Это официальные данные реестра застрахованных лиц. Это люди не пенсионеры, не получающие пенсию, не лица с инвалидностью», — сообщила Марчак.

Она также добавила, что только 27% украинцев в возрасте от 55 до 65 лет трудоустроены.

«Потому что у нас очень часто человеком постарше начинают называть человека уже там 50 плюс. И вот только что мы были на исследовании, которое показывает, что у нас только 27% людей в возрасте от 55 лет трудоустроены. От 55 до 65. Меньше трети людей, которые абсолютно еще потенциально здоровы, могли бы быть активными», — отметила она.

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Также, по ее оценкам, многочисленной является группа из женщин, которые ухаживают за ребенком или за родственниками с инвалидностью.

«По нашим оценкам, ну, по крайней мере, миллиона 3−3,5 можно активизировать на рынок труда. Это близко к той цифре, в которой теоретически мы, ну, наш рынок труда сегодня нуждается», — пояснила Марчак.

Инклюзивность рынка труда

«Мы видим очень много примеров неинклюзивной политики. Ограничения по возрасту, по полу, ограничения по требованиям к рабочему месту. Например, когда человек мог бы работать часть рабочего дня удаленно, без ущерба для качества работы, но почему-то есть требование с девяти до шести. И это, например, может быть очень существенным ограничением для женщин, ухаживающих за детьми», — объяснила Марчак одну из проблем компаний.

Она добавила, что даже прогрессивные компании иногда имеют кучу ограничений. Поэтому первое, что нужно делать — «системно работать над HR политиками для того, чтобы, ну, не словом, призывами, делайте, становитесь более инклюзивными».

Постоянное сопровождение

«Ключевое, на наш взгляд, — это обеспечить эффективное сочетание усилий всех органов власти на государственном и местном уровне для того, чтобы сопровождать человека и через все имеющиеся инструменты возвращать человека на тот же рынок труда к экономической и социальной состоятельности», — отметила Марчак.

Она добавила, что у Министерства экономики, ветеранов и соцполитики есть большое количество программ, направленных на возвращение людей к самостоятельности. Но есть существенное «провисание» в том, что нет системы целостной поддержки, когда «через какое бы окно ни попал человек в систему государственной поддержки, Нацпол, система образования, ветеранский помощник, социальный работник, сфера здравоохранения, чтобы мы включали одновременно все инструменты».

«Поэтому ключевое, над чем мы сейчас работаем, кроме развития отдельных инструментов, — это построение системы электронного кейс-менеджмента, которая должна работать как система входа», — пояснила она.

Мы уже разработали такую ​​систему для лиц с инвалидностью. Нам нужно только принять законопроект и запустить. Если запустим, то это будет с 1 июля 2026-го года. Сейчас мы начинаем работать, чтобы запустить такую ​​же систему для внутриперемещенных лиц. И по большому счету, ключевое, что мы должны сделать, что если бы человек не столкнулся с потребностью государства, не он будет бегать за государственными органами, а государственные органы автоматически будут включаться и предоставлять комплекс инструментов, который потребуется именно этому человеку для возвращения к нормальной жизни.

УНН По материалам:

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