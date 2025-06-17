Программа субсидий для ВПЛ не работает из-за «серого» рынка аренды — Жолнович Сегодня 15:40 — Личные финансы

Программа субсидий для ВПЛ не работает из-за «серого» рынка аренды — Жолнович

Реализация программы субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сталкивается с трудностями из-за теневого рынка аренды.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, передает «Интерфакс-Украина.

«Мы ввели европейскую модель — субсидии на жилье, но ее реализация, скажем так, споткнулась на том, что у нас сегодня подавляющее большинство людей, которые сдают жилье в аренду, делают это в „серую“, не декларируют доходы, не платят налоги», — пояснила она.

По словам министра, если эта программа не заработает полноценно, предусмотренные на нее средства могут быть направлены на другие, более эффективные инструменты поддержки.

Как работает эта программа

Возможность оформить субсидию на аренду жилья для переселенцев официально появилась 29 января 2024 года. Она предусматривает финансовую помощь для:

тех, кто выехал с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

тех, чье жилье было уничтожено или оказалось непригодным для проживания;

переселенцев, арендующих жилье и тратящих на это значительную часть своего дохода;

кто желает арендовать индивидуальное жилье, но не имеет для этого достаточно средств.

Однако субсидия предоставляется только при наличии официального договора аренды.

Ранее Оксана Жолнович заявляла , что с момента старта программы уже были выявлены определенные несовершенства в ее работе, решения по устранению которых уже представлены на рассмотрение Кабинета министров.

В апреле Кабинет Министров расширил круг участников проекта. Также в список помещений, которые сдаются в аренду, добавлены части жилых помещений, в частности, комнаты в квартирах или домах. Кроме того, усовершенствован механизм расчета обязательного платежа для съемщика и установление его в размере 20% при превышении уровня дохода на каждого человека из состава домохозяйства размером в два прожиточных минимума.

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