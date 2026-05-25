Нацбанк презентовал восьмиугольную монету (фото)

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Український авангард. Олександра Екстер», посвященную украинской художнице, педагогу и одной из основательниц стиля ар-деко Александре Экстер.

Монету представил глава НБУ Андрей Пышный во время открытия выставки «Авангардистки» в Музее авангарда.

В Нацбанке отметили, что монета стала первой в новой серии, посвященной украинскому авангарду.

По словам Андрея Пышного, выпуск монеты стал частью работы по популяризации украинского культурного наследия и возвращению украинских художников в национальный и мировой культурный контекст.

Как выглядит монета

Номинал монеты — 10 гривен. Она изготовлена ​​в форме восьмиугольника из серебра 999 пробы, категория качества чеканки — специальный анциркулейтед, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Элемент отделки — цветная печать.

На аверсе изображен выразительный эскиз театрального костюма к испанскому танцу с цветными элементами авторства Александры Экстер, подчеркивающий ее уникальный творческий стиль.

Разрешение на использование этого эскиза «Испанский танец» в дизайне памятной монеты предоставил Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины.

На реверсе — стилизованный фрагмент оформления театральной сцены в качестве отсылки к сценографическим работам Александры Экстер, которые отличались экспрессией и новаторским осмыслением сценического пространства.

Художником монеты стал Николай Коваленко, скульптором — Анатолий Демяненко.

Тираж памятной монеты составляет до 10 тысяч штук.

Приобрести его можно будет со 2 июня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов.

