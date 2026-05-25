Биржевой университет продолжает прием заявок для финансовых блогеров на участие в премии Fin Blogger Award 2026
Биржевой университет — это учебный центр с уникальной 5-уровневой системой учебных программ, которую уже прошли более 10 000 студентов. Среди них курсы по основам инвестирования, биржевой торговли, анализу рынка и управлению личным капиталом. Программы повышают финансовую грамотность и помогают украинцам лучше ориентироваться в мире личных финансов.
Fin Blogger Award 2026 объявляет старт нового сезона и открывает прием заявок на участие в премии для авторов финансового контента и инфлюенсеров, создающих материалы в сфере инвестиций, финансового образования и экономической коммуникации.
В фокусе премии — развитие финансовой культуры через цифровой контент и авторов, системно работающих с темами денег, инвестиций и финансовых решений в современном информационном пространстве.
Кто может принять участие в Fin Blogger Award 2026:
Блогеры и инфлюенсеры в сфере инвестиций, экономики и финансовой грамотности
Авторы контента на YouTube, Instagram, Telegram, TikTok и других цифровых платформах
Контент-креаторы, работающие с темой личных финансов и инвестиций в разных форматах
Цель проекта
Fin Blogger Award объединяет индустрию вокруг авторов контента, которые влияют на финансовое поведение аудитории и способствуют развитию инвестиционной культуры через доступное и понятное объяснение сложных финансовых тем.
6−29 мая идет прием заявок на участие в премии
В рамках проекта будут определены сильнейшие финансовые проекты и авторы в разных категориях контента.
Награждение победителей Fin Blogger Award 2026 состоится 23 июня.