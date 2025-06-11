Кто требуется на рынке труда: где искать работу (видео) — Finance.ua

Кто требуется на рынке труда: где искать работу (видео) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Кто требуется на рынке труда: где искать работу (видео)

В настоящее время существует много альтернативных оценок уровня безработицы в Украине, которые проводят разные институты и организации. Например, исследования Института демографии дают оценку в 9% безработицы в 2024 году.

Об этом заявила заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник на телемарафоне, пишет РБК Украина, (видео по ссылке ).

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«Если будем говорить об оценочном суждении НБУ, то там говорят о 16%», — сообщила Мельник.

«Как-то у нас так складывается, что у нас не хватает кадров, и в то же время многие говорят о том, что не могут найти себе достаточно хорошую работу, которая бы отвечала их ожиданиям». Она заявила, что ситуация на рынке труда сложная.

Кто требуется

Спрос на рабочие профессии. По ее словам, это связано с войной и тем, что многие мужчины задействованы в Силах обороны.

В частности, остаются вакантными предложения работодателей в таких профессиях как слесарь, работники коммунального хозяйства, работники транспортного хозяйства, где требуются определенные компетенции.

«Однако служба работает над этим, и мы даже женщин переобучаем на условно мужские профессии», — сказала она и привела примеры: трактористка, слесарь, станочница, фрезеровщица.

Ранее писали , по состоянию на конец мая 2025 года в Государственной службе занятости числились 40,7 тысяч безработных, получавших денежное пособие. Этот показатель постепенно уменьшается: в апреле получателей было более 41 тысячи, в марте — 42 тысячи, а в январе и феврале — по 45 тысяч человек.

Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается около 80% от среднего уровня 2021 года. Об этом свидетельствует трекер экономики во время войны Центра экономической стратегии.

Также правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ на ряд технических и педагогических специальностей.

В следующем учебном году правительство планирует увеличить государственный образовательный заказ по таким профессиональным направлениям:

Инженерия, производство и строительство — 27,6%.

Образование — 15,8%.

Информационные технологии — 13,4%.

Безопасность и оборона — 7,6%.

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина — 6,7%.

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