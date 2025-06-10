Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах — Finance.ua

Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах Сегодня 14:04 — Личные финансы

Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах

По состоянию на конец мая 2025 года в Государственной службе занятости находилось 40,7 тысячи безработных, получавших денежную помощь. Этот показатель постепенно уменьшается: в апреле получателей было более 41 тысячи, в марте — 42 тысячи, а в январе и феврале — по 45 тысяч человек.

Об этом свидетельствует статистика ведомства.

Регионы с наибольшим количеством получателей

Больше всего выплат по безработице в мае получали жители таких регионов:

Днепропетровская область — почти 4 тысячи человек;

Харьковская область — 2,6 тысячи;

Полтавская область — 2,5 тысячи.

Меньше всего — в Херсонской (380 человек) и Закарпатской области (чуть больше 800 человек).

Размер помощи

Максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен. По состоянию на май:

минимальную выплату получали почти 1,2 тысячи человек;

максимальную — почти 11 тысяч человек.

Какие еще функции выполняет Служба занятости

Кроме выплат служба занятости сосредоточена на:

обучении и переобучении безработных;

поддержке желающих начать собственное дело;

реализации компенсационных программ для работодателей

Как получить статус безработного

Оформить статус безработного можно:

онлайн — через кабинет гражданина на портале «Дія» или электронный кабинет соискателя работы на сайте Государственной службы занятости (с помощью электронной подписи или BankID);

офлайн — лично обратившись в ближайший центр занятости с необходимыми документами.

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Ограничений по сроку обращения после увольнения нет.

Как и когда начисляют выплаты

После присвоения статуса безработного:

выплата назначается уже на следующий день;

первое начисление производится после первичного посещения центра занятости;

сведения о выплатах передаются в Госказначейство 10-го, 20-го и в последний день месяца;

денежные средства поступают на банковский счет в течение 5 рабочих дней после этого.

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