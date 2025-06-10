Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах

Личные финансы
4
Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах
Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах
По состоянию на конец мая 2025 года в Государственной службе занятости находилось 40,7 тысячи безработных, получавших денежную помощь. Этот показатель постепенно уменьшается: в апреле получателей было более 41 тысячи, в марте — 42 тысячи, а в январе и феврале — по 45 тысяч человек.
Об этом свидетельствует статистика ведомства.

Регионы с наибольшим количеством получателей

Больше всего выплат по безработице в мае получали жители таких регионов:
  • Днепропетровская область — почти 4 тысячи человек;
  • Харьковская область — 2,6 тысячи;
  • Полтавская область — 2,5 тысячи.
Меньше всего — в Херсонской (380 человек) и Закарпатской области (чуть больше 800 человек).

Размер помощи

Максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен. По состоянию на май:
  • минимальную выплату получали почти 1,2 тысячи человек;
  • максимальную — почти 11 тысяч человек.

Какие еще функции выполняет Служба занятости

Кроме выплат служба занятости сосредоточена на:
  • обучении и переобучении безработных;
  • поддержке желающих начать собственное дело;
  • реализации компенсационных программ для работодателей

Как получить статус безработного

Оформить статус безработного можно:
  • онлайн — через кабинет гражданина на портале «Дія» или электронный кабинет соискателя работы на сайте Государственной службы занятости (с помощью электронной подписи или BankID);
  • офлайн — лично обратившись в ближайший центр занятости с необходимыми документами.
Читайте также
Ограничений по сроку обращения после увольнения нет.

Как и когда начисляют выплаты

После присвоения статуса безработного:
  • выплата назначается уже на следующий день;
  • первое начисление производится после первичного посещения центра занятости;
  • сведения о выплатах передаются в Госказначейство 10-го, 20-го и в последний день месяца;
  • денежные средства поступают на банковский счет в течение 5 рабочих дней после этого.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems