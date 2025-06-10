Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах — Finance.ua

Безработица идет на убыль: как изменилась ситуация в регионах
По состоянию на конец мая 2025 года в Государственной службе занятости находилось 40,7 тысячи безработных, получавших денежную помощь. Этот показатель постепенно уменьшается: в апреле получателей было более 41 тысячи, в марте — 42 тысячи, а в январе и феврале — по 45 тысяч человек.
Об этом свидетельствует статистика ведомства.
Регионы с наибольшим количеством получателей
Больше всего выплат по безработице в мае получали жители таких регионов:
- Днепропетровская область — почти 4 тысячи человек;
- Харьковская область — 2,6 тысячи;
- Полтавская область — 2,5 тысячи.
Меньше всего — в Херсонской (380 человек) и Закарпатской области (чуть больше 800 человек).
Размер помощи
Максимальный размер пособия по безработице составляет от 3,6 до 8 тысяч гривен. По состоянию на май:
- минимальную выплату получали почти 1,2 тысячи человек;
- максимальную — почти 11 тысяч человек.
Какие еще функции выполняет Служба занятости
Кроме выплат служба занятости сосредоточена на:
- обучении и переобучении безработных;
- поддержке желающих начать собственное дело;
- реализации компенсационных программ для работодателей
Как получить статус безработного
Оформить статус безработного можно:
- онлайн — через кабинет гражданина на портале «Дія» или электронный кабинет соискателя работы на сайте Государственной службы занятости (с помощью электронной подписи или BankID);
- офлайн — лично обратившись в ближайший центр занятости с необходимыми документами.
Ограничений по сроку обращения после увольнения нет.
Как и когда начисляют выплаты
После присвоения статуса безработного:
- выплата назначается уже на следующий день;
- первое начисление производится после первичного посещения центра занятости;
- сведения о выплатах передаются в Госказначейство 10-го, 20-го и в последний день месяца;
- денежные средства поступают на банковский счет в течение 5 рабочих дней после этого.
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