Когда истекает срок подачи заявления на пособие «Пакет школьника»: как получить 5 тыс. гривен

В Украине продолжается реализация государственной программы «Пакет школьника» — единовременного денежного пособия в размере 5000 грн для семей, дети которых в этом году зачислены на обучение в первый класс.

Об этом напомнил ПФУ в Винницкой области.

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Срок истечения

Напоминаем, что с подачей заявления следует поторопиться: прием документов продлится до 1 ноября 2026 года включительно.

Как оформить

Оформить пособие может один из родителей или законный представитель ребенка. Если в семье два первоклассника, выплату начислят на каждого ребенка отдельно.

Подать заявление можно онлайн через «Дію»,

или обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

На что тратить деньги

Денежные средства могут быть использованы для безналичной оплаты товаров, необходимых для обучения первоклассника. В частности, школьные и канцелярские принадлежности, одежда, обувь и другие товары, предусмотренные программой.

а также беженцы и нуждающиеся в дополнительной защите могут получить «Пакет школьника». Ранее мы писали , как иностранцам получить это пособие. Специалисты отмечают, что иностранцы, лица без гражданства,

Пособие назначается, если такие люди законно въехали в Украину и вместе с ребенком на законных основаниях здесь проживают.