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Когда истекает срок подачи заявления на пособие «Пакет школьника»: как получить 5 тыс. гривен

Личные финансы
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Когда истекает срок подачи заявления на пособие «Пакет школьника»: как получить 5 тыс. гривен
Когда истекает срок подачи заявления на пособие «Пакет школьника»: как получить 5 тыс. гривен
В Украине продолжается реализация государственной программы «Пакет школьника» — единовременного денежного пособия в размере 5000 грн для семей, дети которых в этом году зачислены на обучение в первый класс.
Об этом напомнил ПФУ в Винницкой области.

Срок истечения

Напоминаем, что с подачей заявления следует поторопиться: прием документов продлится до 1 ноября 2026 года включительно.

Как оформить

Оформить пособие может один из родителей или законный представитель ребенка. Если в семье два первоклассника, выплату начислят на каждого ребенка отдельно.
  • Подать заявление можно онлайн через «Дію»,
  • или обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
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На что тратить деньги

Денежные средства могут быть использованы для безналичной оплаты товаров, необходимых для обучения первоклассника. В частности, школьные и канцелярские принадлежности, одежда, обувь и другие товары, предусмотренные программой.
Ранее мы писали, как иностранцам получить это пособие. Специалисты отмечают, что иностранцы, лица без гражданства, а также беженцы и нуждающиеся в дополнительной защите могут получить «Пакет школьника».
Пособие назначается, если такие люди законно въехали в Украину и вместе с ребенком на законных основаниях здесь проживают.
Подать заявление можно онлайн через приложение «Дія» или оффлайн в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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