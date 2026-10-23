Базовые знания по управлению финансами за 350 гривен: мини-курс Академии Минфин
Программа мини-курса
- Деньги в вашей жизни — как связаны профессиональная деятельность, получение дохода и накопление капитала.
- Полезные финансовые привычки — как работает принцип «платы сперва себе» и какие подходы помогают контролировать бюджет.
- Финансово грамотное поведение — как защищать сбережения, пользоваться финансовыми услугами и избегать распространенных ошибок. Также вы больше узнаете о кредитах, депозитах, платежных системах, страховании.
- Знакомство с финансовой системой — как взаимодействуют участники финансового рынка и какие инструменты используют для сбережения и приумножения денег.
Какие знания вы получите
- будете лучше понимать собственные финансы — как работает ваш денежный поток и какие финансовые привычки мешают накапливать капитал;
- научитесь принимать финансовые решения на основе принципов финансово грамотного поведения;
- разберетесь в финансовой системе — поймете роль банков, финансовых рынков, посредников и регуляторов.
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