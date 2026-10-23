Базовые знания по управлению финансами за 350 гривен: мини-курс Академии Минфин

Академия Минфин всего на три дня открыла доступ к мини-курсу по финансовой грамотности по сниженной цене — 350 грн. Четыре урока помогут разобраться с личными финансами, научиться лучше контролировать расходы и понять принципы формирования капитала.

Чтобы наращивать капитал, важно не только балансировать доход и расходы, но и понимать, как устроена финансовая система и какие возможности она дает. Эти знания являются основой планирования бюджета, накопления и дальнейшего инвестирования.

В течение только трех дней — с 23 по 25 октября — приобрести его можно по цене 350 грн. Для тех, кто хочет разобраться в этих вопросах, Академия Минфин открывает доступ к мини-курсу по финансовой грамотности.

Программа мини-курса

Мини-курс состоит из четырех уроков, где вместе с лектором Алиной Шух вы рассмотрите следующие темы:

Деньги в вашей жизни — как связаны профессиональная деятельность, получение дохода и накопление капитала. Полезные финансовые привычки — как работает принцип «платы сперва себе» и какие подходы помогают контролировать бюджет. Финансово грамотное поведение — как защищать сбережения, пользоваться финансовыми услугами и избегать распространенных ошибок. Также вы больше узнаете о кредитах, депозитах, платежных системах, страховании. Знакомство с финансовой системой — как взаимодействуют участники финансового рынка и какие инструменты используют для сбережения и приумножения денег.

Уроки доступны в записи, так что вы сами выбираете время для обучения.

Какие знания вы получите

Просмотрев все четыре урока, вы:

будете лучше понимать собственные финансы — как работает ваш денежный поток и какие финансовые привычки мешают накапливать капитал;

научитесь принимать финансовые решения на основе принципов финансово грамотного поведения;

разберетесь в финансовой системе — поймете роль банков, финансовых рынков, посредников и регуляторов.

Также мини-курс может стать стартом для тех, кто планирует дальше углублять знания о финансах и инвестициях.

Он является стартовым модулем полного курса Академии Минфин « Инвестиционный трамплин «- о построении собственной инвестиционной системы с нуля и формировании первого инвестиционного портфеля.

Как приобрести мини-курс по специальной цене

Специальная цена на мини-курс по финансовой грамотности будет действовать всего три дня — с 23 по 25 октября включительно.