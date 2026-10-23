0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Базовые знания по управлению финансами за 350 гривен: мини-курс Академии Минфин

Личные финансы
50
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Базовые знания по управлению финансами за 350 гривен: мини-курс Академии Минфин
Базовые знания по управлению финансами за 350 гривен: мини-курс Академии Минфин
Академия Минфин всего на три дня открыла доступ к мини-курсу по финансовой грамотности по сниженной цене — 350 грн. Четыре урока помогут разобраться с личными финансами, научиться лучше контролировать расходы и понять принципы формирования капитала.
Чтобы наращивать капитал, важно не только балансировать доход и расходы, но и понимать, как устроена финансовая система и какие возможности она дает. Эти знания являются основой планирования бюджета, накопления и дальнейшего инвестирования.
Для тех, кто хочет разобраться в этих вопросах, Академия Минфин открывает доступ к мини-курсу по финансовой грамотности. В течение только трех дней — с 23 по 25 октября — приобрести его можно по цене 350 грн.

Программа мини-курса

Мини-курс состоит из четырех уроков, где вместе с лектором Алиной Шух вы рассмотрите следующие темы:
  1. Деньги в вашей жизни — как связаны профессиональная деятельность, получение дохода и накопление капитала.
  2. Полезные финансовые привычки — как работает принцип «платы сперва себе» и какие подходы помогают контролировать бюджет.
  3. Финансово грамотное поведение — как защищать сбережения, пользоваться финансовыми услугами и избегать распространенных ошибок. Также вы больше узнаете о кредитах, депозитах, платежных системах, страховании.
  4. Знакомство с финансовой системой — как взаимодействуют участники финансового рынка и какие инструменты используют для сбережения и приумножения денег.
Уроки доступны в записи, так что вы сами выбираете время для обучения.

Какие знания вы получите

Просмотрев все четыре урока, вы:
  • будете лучше понимать собственные финансы — как работает ваш денежный поток и какие финансовые привычки мешают накапливать капитал;
  • научитесь принимать финансовые решения на основе принципов финансово грамотного поведения;
  • разберетесь в финансовой системе — поймете роль банков, финансовых рынков, посредников и регуляторов.
Также мини-курс может стать стартом для тех, кто планирует дальше углублять знания о финансах и инвестициях.
Он является стартовым модулем полного курса Академии Минфин «Инвестиционный трамплин «- о построении собственной инвестиционной системы с нуля и формировании первого инвестиционного портфеля.

Как приобрести мини-курс по специальной цене

Специальная цена на мини-курс по финансовой грамотности будет действовать всего три дня — с 23 по 25 октября включительно.
Приобрести доступ вы можете на сайте Академии Минфин, перейдя по ссылке.
🔗 НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ ЗА 350 ГРИВЕН
По материалам:
Finance.ua
ФинграмотностьСбережения
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems