Материальная помощь госслужащим: когда можно получить две выплаты одновременно

Государственные служащие в Украине при определенных обстоятельствах, кроме должностного оклада, премий и надбавок, могут получить две материальные помощи в течение одного месяца.
Об этом рассказывает издание Новости. LIVE со ссылкой на закон № 889-VIII.
Кто из госслужащих может получить две помощи
Начисление двух выплат одновременно предусматривается в том случае, когда государственный служащий подал запрос на ежегодный основной отпуск, что предусматривает автоматическое предоставление пособия на оздоровление, а также в том же месяце заявил о необходимости материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов.
В таких условиях нормы законодательства не запрещают назначать госслужащим сразу две помощи.
Два вида выплат возможны, ведь предоставляются на разные цели и на других условиях. В частности, денежное пособие в связи с предоставлением ежегодного основного отпуска предусматривается ч. 1 ст. 57 закона «О госслужбе» и является обязательным, а социально-бытовая матпомощь назначается на основе отдельного обращения должностного лица.
Какими могут быть размеры двух выплат
Размер «отпускного» пособия будет примерно соответствовать текущей заработной плате. В настоящее время оно определяется как сумма:
- должностного оклада;
- надбавки за выслугу лет;
- надбавки за ранг госслужащего.
В то же время, согласно правилам, сумма материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов не может превышать среднемесячной заработной платы.
При каких условиях предоставляют материальную помощь
Право государственных служащих на материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов предусмотрено ч. 2 ст. 54 закона «О государственной службе».
Механизм ее предоставления определяет правительственное постановление № 500 «Порядок предоставления государственным служащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов».
Помощь может предоставляться раз в год. В то же время решение о возможности начисления выплаты пособия на решение социально-бытовых потребностей будет зависеть от решения руководства и наличия денежных средств в зарплатном фонде.
Социально-бытовая матпомощь не является гарантированной выплатой в отличие от «отпускной».
Основанием для предоставления выплаты станут:
- личное заявление работника;
- соответствующий приказ руководителя.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что средняя начисленная заработная плата работников центральных органов исполнительной власти в июле 2026 года составила 68,22 тыс. грн. Это на 5,6 тыс. грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сезонный рост показателя связан, в частности, с периодом отпусков, во время которого работники получают пособие на оздоровление. Также мы писали, что в центральных органах исполнительной власти в рамках оптимизации и повышения эффективности государственного аппарата на первом этапе планируют сократить более 4 тысяч вакантных должностей.