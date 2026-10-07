У держорганах планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад

У центральних органах виконавчої влади в межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Держапарат перевірять на відповідність завданням держави

За словами Корецького, оптимізація державного апарату розпочнеться з функціональної діагностики. Перевірять, які функції виконують органи влади та наскільки вони відповідають сучасним реаліям і пріоритетам держави.

«Найважливіше — проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність», — наголосив очільник уряду.

Кількість заступників міністрів буде прив’язана до обсягу завдань і скорочена приблизно на 20%, а заступників керівників інших ЦОВВ — майже на 18%.

Змінять систему навчання держслужбовців

Окремим напрямом реформи стане вдосконалення системи навчання державних службовців. Вона має бути безпосередньо пов’язана із завданнями конкретної посади.

Для молоді планують запустити інформування та стажування.

Окрему програму передбачили для ветеранів.

Відновила роботу Рада з питань державного управління

За словами прем’єр-міністра, вже відновила роботу Рада з питань державного управління за участі урядовців, парламентарів та експертів. На засіданні був представлений детальний план і визначено відповідальних за кожен напрям.

«Мета всіх цих змін — професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання», — підкреслив Корецький.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління, щоб виявити дублювання функцій, зайві процеси та можливості для оптимізації. Також уряд планував переглянути чисельність працівників центральних органів виконавчої влади та кількість заступників міністрів.