Сколько денег нужно иметь с собой для въезда в Германию

Для въезда в Германию не установлена ​​нормативная суточная сумма. Скорее наоборот, в каждом частном случае необходима особая проверка со стороны служащих пограничной полиции при контроле въезда на границе.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии.

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При этом учитываются личные обстоятельства, такие как тип и цель путешествия, продолжительность пребывания, наличие места для проживания у друзей или членов семьи или оплаченного отеля или другого жилья как части туристического пребывания, а также деньги на пропитание.

Если иностранный гражданин не может документально подтвердить эти обстоятельства или хотя бы предоставить правдивую информацию о своем пребывании, то у него должны быть денежные средства в размере 45 евро на сутки на 1 человека.

и т. д. В его распоряжении есть возможности для подтверждения финансирования путешественника, предусмотренные Визовым кодексом Европейского сообщества. Обеспечение финансирования путешествия можно подтвердить в виде наличности, дебетовых или кредитных банковских карт , имеющих международное признание, чеков, гарантийных депозитов от приглашающего лица или третьего лица в немецком Ведомстве по делам иностранных граждан в запланированном месте пребывания, заявление-обязательство, оформленное в немецком Ведомстве по делам иностранных граждан

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Как проверяют карты

Действительность кредитной карты может проверяться пограничными службами путем контактирования с выдавшим ее финансовым учреждением или другими доступными им методами.

Верификация заявления — обязательства и других приглашений может осуществляться путем контактирования с приглашающим лицом или проверки его финансовой состоятельности через национальные контактные учреждения той страны, где это человек проживает.

Гарантия о возвращении

Кроме того, должна быть гарантия того, что возвращение в страну проживания или транзит иностранного гражданина возможны. Подтверждением этого могут быть проездные билеты, выписанные на имя и фамилию путешественника, которые нельзя передать в пользование третьему лицу, или авиабилет.

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Билет должен содержать информацию о датах путешествия и соответствующем транспортном средстве. При путешествиях в другие шенгенские страны контроль со стороны служащих пограничной полиции при въезде в соответствующую страну происходит по таким же критериям.

Ранее говорилось, что Германия ужесточает контроль за соцвыплатами.

Там усилят контроль над социальными выплатами и будут бороться с организованными схемами их незаконного получения. 23 сентября правительство страны утвердило 10-шаговый план, предусматривающий, в частности, лучший обмен информацией между государственными органами, усиление ответственности работодателей и преследование организаторов мошеннических схем.

Одним из ключевых направлений плана станет усиление взаимодействия между государственными учреждениями. Социальные, таможенные, регистрационные и другие органы должны более эффективно обмениваться информацией, чтобы выявлять возможные злоупотребления.

Особое внимание уделят работодателям. Ответственность планируется усилить в случаях ложного или фиктивного трудоустройства, если посредством таких действий незаконно получали социальные выплаты.

Также с 1 июля в Германии вступили в силу новые правила предоставления социальной поддержки для безработных. Они касаются как граждан страны, так и украинских беженцев, получающих соответствующие выплаты.