Уровень безработицы в Украине второй месяц подряд остается на самом низком уровне — Finance.ua

Уровень безработицы в Украине второй месяц подряд остается на самом низком уровне Сегодня 09:03 — Личные финансы

Уровень безработицы в Украине второй месяц подряд остается на самом низком уровне

Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается около 80% от среднего уровня 2021 года.

Отмечается, что количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года.

График: ЦЭС

С начала полномасштабного вторжения Госстат не публикует данные о безработице. Исследовательское агентство Info Sapiens делает собственные оценки его уровня. Согласно им, в апреле 2025 года уровень безработицы в Украине остался на уровне 12,1% — самый низкий показатель с начала полномасштабной войны.

Прокси-показатель уровня бедности — доля опрошенных людей, вынужденная экономить на еде — в апреле 2025 года уменьшилась до 19,9%. В прошлом 2024 году показатель экономии на еде в целом был заметно выше уровня безработицы — одним из факторов этого может быть быстрее, чем в 2023 году, рост цен на продукты.

График: ЦЭС

«Сегодня в Украине всего 26 миллионов человек в возрасте от 15 лет и старше. Общая численность населения — всего 31 миллион. Даже если война завершится в следующем году, к 2032 году в Украине будет проживать около 30 миллионов человек», — прокомментировал данные директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

По его словам, это будет только 13 миллионов экономически активного населения и 10 миллионов — неактивного, с большей долей пенсионеров. Текущий уровень рождаемости в Украине — самый низкий в Европе, близкий к одному рождению на женщину.

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«Одна из причин низкой рождаемости — системные проблемы с уходом за детьми и пожилыми людьми, что мешает экономическому участию женщин. Согласно последнему отчету OECD, уровень экономической активности женщин в Украине значительно ниже, чем в странах-соседях», — добавил Вышлинский.

Справка Finance.ua:

по данным ЦЭС, в марте 2025 года уровень безработицы в Украине уменьшился до 12,1% - самого низкого показателя с начала полномасштабной войны;

полномасштабное вторжение рф в Украину усугубило демографические проблемы — сокращение населения, снижение рождаемости, старение, миграцию. Бизнесу придется адаптироваться к ситуации;



в Украине наблюдается старение работников. Каждый год средний возраст штатных работников в Украине растет на 4−5 месяцев.

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