В Украине уменьшается количество зарегистрированных безработных — Минэкономики Сегодня 13:04 — Личные финансы

В Украине уменьшается количество зарегистрированных безработных — Минэкономики

Несмотря на ограниченную экономическую активность предприятий в условиях военного положения, в январе-феврале 2025 года в Украине зафиксировано снижение количества зарегистрированных безработных.

Об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины, обнародованном Министерством экономики.

Уменьшение количества официально зарегистрированных безработных, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, произошло на фоне длительных миграционных процессов и мобилизации. В частности, лица, покинувшие страну или призванные в ряды Вооруженных Сил Украины, прекращают регистрацию как безработные, что влияет на официальные показатели.

Инфографика: Минэкономики

Одновременно с этим наблюдается рост количества трудоустроенных безработных — на 13 тысяч человек больше, чем в январе-феврале 2024 года.

Меньше застрахованных работников

В декабре 2024 года количество застрахованных лиц (наемных работников) снизилось на 67 тысяч по сравнению с декабрем 2023 года.

Это уменьшение также связано с мобилизацией и длительными миграционными процессами. Стоит отметить, что общее количество застрахованных лиц в 2024 году так и не достигло уровня 2021 года — на 968 тысяч человек меньше, чем до полномасштабного вторжения россии в Украину.

Этот дисбаланс на рынке труда продолжает создавать вызовы государству, бизнесу и системе социального страхования.

Инфографика: Минэкономики

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