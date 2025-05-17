Женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине: причины — Finance.ua
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Женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине: причины

Личные финансы
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Женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине: причины
Женщины составляют более 80% зарегистрированных безработных в Украине: причины
Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная дипропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени основывается на мобилизации и военном положении.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Зарегистрированная безработица в Украине», проведенного по совместной инициативе Государственной службы занятости Украины и Helvetas Swiss Intercooperation.

Возраст и уровень образования

В возрастной структуре наибольшая доля безработных приходится на лиц в возрасте 36−54 лет, тогда как молодежь (18−25 лет) составляет всего 6,4%.
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По данным исследования, более 31% безработных имеют высшее образование, а 31,4% - профессионально-техническое.
В некоторых регионах, таких как Киев, доля лиц с высшим образованием достигает 69,3%.

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Однако высокий уровень образования, как отмечают специалисты, не всегда гарантирует трудоустройство, что свидетельствует о дисбалансе между предложением квалифицированной рабочей силы и спросом на рынке труда.
Вместе с тем отмечается, что многочисленными профессиональными группами среди опрошенных безработных являются профессионалы (29,4%) и специалисты (22,4%).
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При этом доля самых простых профессий и профессий сельского хозяйства минимальная (1,4% и 1,1% соответственно), что свидетельствует о повышенном спросе на рабочие профессии и очевидном квалификационном и региональном дисбалансе на рынке труда.
Среди специальных статусов зарегистрированных безработных доминируют внутренне перемещенные лица (ВПЛ, 24%) и лица с инвалидностью (8%).

Причины безработицы

Основными причинами безработицы в ходе опроса респонденты отметили личные обстоятельства (37,7%) и низкую оплату труда (20,7%).
В то же время основными ожиданиями от работы являются высокая заработная плата (59,1%), а также стабильность и безопасность (51,3%).
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Большинство безработных (78,1%) не готовы менять место жительства для трудоустройства, основными причинами которых являются личные жизненные обстоятельства (74,1%) и отсутствие жилья (32,3%).
Ожидания уровня зарплаты преимущественно колеблются в пределах 8−20 тыс. грн, что в целом приближено к средней зарплате в Украине.
В то же время имеются значительные гендерные и региональные отличия зарплатных ожиданий: мужчины демонстрируют более высокие зарплатные ожидания, чем женщины.
Готовность сменить профессию проявляет лишь 23,1% зарегистрированных безработных, тогда как 29,6% вообще не рассматривают такую ​​возможность, объясняя это в основном тем, что это не решит их проблемы (44,4%), а также сложностью процесса обучения (32,2%).
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«Сравнение структуры потребностей работодателей с приоритетами обучения безработных свидетельствует об их структурном несоответствии. Безработные в большинстве своем стремятся повышать имеющийся уровень образования, в то время как потребности работодателей сосредоточены преимущественно в сфере рабочих профессий, что требует быстрой переквалификации», — отмечается в результатах.

Справка Finance.ua:

  • по данным ЦЭС, активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается на около 80% от среднего уровня 2021 года. Количество новых вакансий практически прекратило рост и остается на уровне 85−90% с 2021 года;
  • В исследовании Work.ua указано, работодатели готовы работать с новичками. Почти на половину из более 100 тыс. вакансии готовы нанять работника без опыта, а 25% предложений работы подходят для студентов;
  • с начала года в Украине наблюдается тенденция роста зарплат на 500 грн ежемесячно. Средняя заработная плата в апреле составила 24500 грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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