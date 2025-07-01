Как за год изменились цены на жилье на юге Украины — Finance.ua

Как за год изменились цены на жилье на юге Украины Сегодня 14:03 — Недвижимость

Как за год изменились цены на жилье на юге Украины

Рынок недвижимости на юге Украины в мае 2025 года демонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Покупка квартиры

Дороже всего приобрести однокомнатную квартиру в Одессе: медианная стоимость такого жилья в мае 2025 года — 1,8 млн грн. Для сравнения это на 24% больше, чем в мае прошлого года. Если рассматривать Одесскую область, то в Черноморске придется заплатить 1,1 млн грн (+13% с прошлого года).

В других городах:

Николаев — 788 тыс. грн (+0,5%);

Херсон — 623 тыс. грн (-5%).

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Что касается спроса, то заметное увеличение наблюдается в Черноморске: в мае 2025 года на 113% больше откликов на объявление о продаже квартир, чем в мае 2024 года. В Одессе спрос вырос на 71%, а в Николаеве — на 41%.

Предложение при этом уменьшилось, в частности в Одессе на 15% и Николаеве на 29%, а вот выросло только в Черноморске (+18%).

Долгосрочная аренда квартир

Как и купить, арендовать дороже всего в Одессе, медианная стоимость составляет 9,5 тыс. грн (+27%). В Николаеве и Черноморске медианная цена одинаковая — 6 тыс. грн. С мая прошлого года рост +20% и +33% соответственно. Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Херсоне (3,5 тыс. грн, на 17% больше, чем в мае 2024).

В отличие от покупки, на аренду в Черноморске спрос снизился на 13%. Зато вырос в Одессе (+62%), Николаеве (+7%) и Херсоне (+5%).

Количество объявлений об аренде в основном уменьшилось: -45% в Одессе, -72% в Черноморске, -52% в Херсоне. Выросла только в Николаеве (+19%).

Основная тенденция на Юге Украины — рост цен на покупку и аренду однокомнатных квартир в городах в мае 2025 года. Спрос на покупку заметно увеличился. В то же время рынок аренды демонстрирует заметный рост спроса в одних городах, и незначительный — в других. Предложение при этом уменьшилось.

Напомним, по данным Dim. Ria, украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2025 году либо на уровне предыдущего года, либо несколько ниже бюджета. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс. В течение последнего года уменьшилось количество людей, которые планируют купить жилье свыше $50 тыс.

Что касается аренды жилья, то больше опрошенных стремятся найти жилье стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Значительная часть увеличила свой бюджет на арендную плату до 15 тысяч. грн. В то же время, 67% респондентов отмечают, что найти жилье в пределах желаемого бюджета сложно.

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