На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика) — Finance.ua
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На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика)

Недвижимость
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На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика)
На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика)
При выборе жилья для аренды украинцы обычно обращают внимание на цену, район, состояние ремонта, автономность и безопасность.
Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сайта OLX Недвижимость.

На что обращают внимание при выборе жилья для аренды

При выборе жилья для аренды украинцы прежде всего обращают внимание на цену — так ответили 85% респондентов.
Также в приоритете — район города (72%) и близость к остановкам транспорта или работе (по 68%).
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Кроме того, важными остаются планировка, состояние ремонта и вид дома (по 66%). Меньше влияют такие факторы, как наличие паркинга (53%), придомовая территория (46%) или охрана (31%).
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
После 2022 года на первый план выходят и новые критерии. Среди них — автономность и безопасность. 57% опрошенных указывают на потребность в источниках дополнительного питания, 56% - обращают внимание на этаж, 54% - на наличие автономного отопления, а 48% - на наличие бомбоубежища в здании.
Стоимость услуг риелтора — еще один чувствительный момент. Половина арендаторов (51%) готовы платить комиссию в размере половины месячной арендной платы за идеальный сервис. 17% соглашаются на полную месячную оплату, 6% — на полтора месяца, 3% — на две месячные ставки. А вот 16% не готовы платить совсем.

Почему украинцы арендуют жилье

Относительно причин аренды картина неоднозначная. Чаще всего это потребность в отдельном жилье (38%) или обстоятельства, связанные с войной (29%). Еще 27% арендуют из-за работы, путешествия или мобильности, 25% — из-за желания изменить условия проживания. Также 21% уехали из другого населенного пункта из-за боевых действий, 16% арендуют временно во время эвакуации.

На что обращают внимание арендодатели

Со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов.
Больше всего владельцы жилья обращают внимание на количество людей, которые планируют проживать (89%), наличие животных (88%) и детей (86%). Также имеют значение поведение (85%), внешний вид (83%) и вредные привычки (81%).
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
78% интересуются финансовой стабильностью арендатора, 71% — его возрастом, полом и семейным положением. В фокусе — и статус ВПЛ (58%), и национальность или раса (56%), а также статус военнослужащего (47%).
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Среди факторов, ставших актуальными после полномасштабного вторжения, теперь 70% арендодателей обращают внимание на то, откуда переехал человек. Еще 44% указали на позицию относительно войны в Украине как важный фактор, а 41% — на язык общения.

С какими проблемами сталкиваются арендаторы

На фоне высокой конкуренции и роста цен арендаторы сталкиваются с целым рядом вызовов. Самые распространенные — высокие цены на жилье (82%) и конкуренция на рынке (71%). 65% сталкиваются с несоответствием информации в объявлениях, 57% - с отказом сдавать жилье людям с животными, 51% - с неадекватными условиями проживания.
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Часто упоминаются мошенничество (37%), финансовые барьеры (37%) и дискриминация по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или статусу военного (18%).
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Одним из болезненных моментов остаются отказы вынужденным переселенцам. 72% арендодателей готовы сдавать жилье ВПЛ, однако 28% все еще отказывают. Причины таких отказов типичны: 40% арендодателей сомневаются в платежеспособности переселенцев или своевременности оплаты. Еще 32% не доверяют и опасаются, что арендаторы исчезнут. 25% переживают за сохранность имущества, 12% признаются в предубеждении, 9% упоминают о грубом поведении или негативном опыте, еще 3% — о политических взглядах арендаторов.

Аренда жилья для людей с инвалидностью

Инклюзивность на рынке недвижимости остается актуальным вопросом.
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Среди риелторов, у которых был опыт работы с клиентами с инвалидностью, 63% не сталкивались с дискриминационными отказами. В то же время 37% подтвердили, что владельцы жилья отказывали сдавать недвижимость людям с инвалидностью. Причины типичны для рынка. 67% риелторов говорят, что владельцы сомневаются в платежеспособности клиентов. 42% опасаются дополнительных затрат на ремонт после проживания или сложностей с выселением. Еще 42% отметили нехватку понимания потребностей людей с инвалидностью. 33% считают жилье неадаптированным, а еще 33% имели негативный опыт.
По материалам:
Finance.ua
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