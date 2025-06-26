На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика) — Finance.ua

На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика) Сегодня 13:03 — Недвижимость

На что обращают внимание украинцы при поиске жилья для аренды (инфографика)

При выборе жилья для аренды украинцы обычно обращают внимание на цену, район, состояние ремонта, автономность и безопасность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов сайта OLX Недвижимость

На что обращают внимание при выборе жилья для аренды

При выборе жилья для аренды украинцы прежде всего обращают внимание на цену — так ответили 85% респондентов.

Также в приоритете — район города (72%) и близость к остановкам транспорта или работе (по 68%).

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Кроме того, важными остаются планировка, состояние ремонта и вид дома (по 66%). Меньше влияют такие факторы, как наличие паркинга (53%), придомовая территория (46%) или охрана (31%).

Инфографика: OLX

После 2022 года на первый план выходят и новые критерии. Среди них — автономность и безопасность. 57% опрошенных указывают на потребность в источниках дополнительного питания, 56% - обращают внимание на этаж, 54% - на наличие автономного отопления, а 48% - на наличие бомбоубежища в здании.

Стоимость услуг риелтора — еще один чувствительный момент. Половина арендаторов (51%) готовы платить комиссию в размере половины месячной арендной платы за идеальный сервис. 17% соглашаются на полную месячную оплату, 6% — на полтора месяца, 3% — на две месячные ставки. А вот 16% не готовы платить совсем.

Почему украинцы арендуют жилье

Относительно причин аренды картина неоднозначная. Чаще всего это потребность в отдельном жилье (38%) или обстоятельства, связанные с войной (29%). Еще 27% арендуют из-за работы, путешествия или мобильности, 25% — из-за желания изменить условия проживания. Также 21% уехали из другого населенного пункта из-за боевых действий, 16% арендуют временно во время эвакуации.

На что обращают внимание арендодатели

Со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов.

Больше всего владельцы жилья обращают внимание на количество людей, которые планируют проживать (89%), наличие животных (88%) и детей (86%). Также имеют значение поведение (85%), внешний вид (83%) и вредные привычки (81%).

Инфографика: OLX

78% интересуются финансовой стабильностью арендатора, 71% — его возрастом, полом и семейным положением. В фокусе — и статус ВПЛ (58%), и национальность или раса (56%), а также статус военнослужащего (47%).

Среди факторов, ставших актуальными после полномасштабного вторжения, теперь 70% арендодателей обращают внимание на то, откуда переехал человек. Еще 44% указали на позицию относительно войны в Украине как важный фактор, а 41% — на язык общения.

С какими проблемами сталкиваются арендаторы

На фоне высокой конкуренции и роста цен арендаторы сталкиваются с целым рядом вызовов. Самые распространенные — высокие цены на жилье (82%) и конкуренция на рынке (71%). 65% сталкиваются с несоответствием информации в объявлениях, 57% - с отказом сдавать жилье людям с животными, 51% - с неадекватными условиями проживания.

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Часто упоминаются мошенничество (37%), финансовые барьеры (37%) и дискриминация по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или статусу военного (18%).

Инфографика: OLX

Одним из болезненных моментов остаются отказы вынужденным переселенцам. 72% арендодателей готовы сдавать жилье ВПЛ, однако 28% все еще отказывают. Причины таких отказов типичны: 40% арендодателей сомневаются в платежеспособности переселенцев или своевременности оплаты. Еще 32% не доверяют и опасаются, что арендаторы исчезнут. 25% переживают за сохранность имущества, 12% признаются в предубеждении, 9% упоминают о грубом поведении или негативном опыте, еще 3% — о политических взглядах арендаторов.

Аренда жилья для людей с инвалидностью

Инклюзивность на рынке недвижимости остается актуальным вопросом.

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Среди риелторов, у которых был опыт работы с клиентами с инвалидностью, 63% не сталкивались с дискриминационными отказами. В то же время 37% подтвердили, что владельцы жилья отказывали сдавать недвижимость людям с инвалидностью. Причины типичны для рынка. 67% риелторов говорят, что владельцы сомневаются в платежеспособности клиентов. 42% опасаются дополнительных затрат на ремонт после проживания или сложностей с выселением. Еще 42% отметили нехватку понимания потребностей людей с инвалидностью. 33% считают жилье неадаптированным, а еще 33% имели негативный опыт.

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