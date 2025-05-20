Районы Киева где больше всего выросла стоимость аренды (инфографика) — Finance.ua
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Районы Киева где больше всего выросла стоимость аренды (инфографика)

Недвижимость
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Районы Киева где больше всего выросла стоимость аренды (инфографика)
Районы Киева где больше всего выросла стоимость аренды (инфографика)
Наибольший рост цен в апреле на аренду однокомнатных квартир в Киеве произошел в Шевченковском районе.
Средняя стоимость аренды там поднялась на 33% - до 24 тыс. грн.
Об этом говорится в отчете OLX.
Районы Киева где больше всего выросла стоимость аренды (инфографика)
Аренда жилья в Киеве растет даже в отдаленных районах, однако активность арендаторов — наоборот — падает.
Наибольший рост цен на однокомнатные квартиры за последний год зафиксирован не в Печерском районе, как обычно, а в Шевченковском. В то же время количество откликов на объявления об аренде уменьшилось почти по всему городу. Арендаторы все чаще обращают внимание на пригород с новым жильем и более низкими ценами

Пригород

В пригороде Киева также зафиксирован рост цен, сообщают в компании:
  • Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;
  • Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;
  • Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20% - до 12 тыс. грн.
В пригороде исключениями стали Буча (+34%) и Вышгород (+8%), тогда как Петропавловская Борщаговка потеряла 45% интереса со стороны арендаторов, Бровары — 33%.

Причины

Аналитики объясняют такой дисбаланс перенасыщением рынка и завышенными ожиданиями владельцев квартир. В то время как Киев демонстрирует подорожание даже в спальных районах, пригород с развитой инфраструктурой становится все более привлекательным для арендаторов, предлагая лучшие условия при более умеренных ценах.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, по данным Госстата, аренда жилья в Украине подорожала с начала года. Закарпатская и Львовская области остаются наиболее дорогими регионами для аренды.
  • Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7413 гривен. С начала года цены выросли на 2,7%.

В каком большом городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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