Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове — Finance.ua
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Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове

Личные финансы
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Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове
Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове, www.dobovo.com
Аренда жилья в Харькове достаточно дешевая. Впрочем, есть большие риски, связанные с обстрелами.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Однокомнатная квартира стоит около 4 тыс. грн. Двухкомнатная — в среднем 6 тыс. грн, а трехкомнатная — 8 тыс. грн.
При этом, по статистике, средняя зарплата в Харькове — 21 500 грн.
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Чтобы арендовать однокомнатную квартиру в Харькове, нужно отдавать примерно 18% от средней зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать всего 9% дохода.
В Харькове, ввиду низких цен во время войны, менее половины среднего заработка на аренду однокомнатной квартиры тратят представители всех профессий. Меньше всего аренда забирает у автослесарей (11%) и менеджеров по продажам (13%).

Справка Finance.ua:

  • по данным ЛУН, средние цены на первичке Харькова за полгода упали на 4%;
  • так, в начале апреля 2025 года в среднем харьковские застройщики просили 27 900 грн за метр в новостройке;
  • что касается вторички, то, несмотря на обстрелы, прирост цен за полгода здесь составил 9%, а приобрести двухкомнатную квартиру можно в среднем за 36 тыс. грн.
Кстати, на Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Узнайте больше по ссылке:

Страхование жилья от последствий «прилета» 🏠

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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