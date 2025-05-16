Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове — Finance.ua

Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове Сегодня 19:17 — Личные финансы

Жилье в прифронтовом городе: сколько стоит аренда в Харькове, www.dobovo.com

Аренда жилья в Харькове достаточно дешевая. Впрочем, есть большие риски, связанные с обстрелами.

Однокомнатная квартира стоит около 4 тыс. грн. Двухкомнатная — в среднем 6 тыс. грн, а трехкомнатная — 8 тыс. грн.

При этом, по статистике, средняя зарплата в Харькове — 21 500 грн.

Чтобы арендовать однокомнатную квартиру в Харькове, нужно отдавать примерно 18% от средней зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать всего 9% дохода.

В Харькове, ввиду низких цен во время войны, менее половины среднего заработка на аренду однокомнатной квартиры тратят представители всех профессий. Меньше всего аренда забирает у автослесарей (11%) и менеджеров по продажам (13%).

Справка Finance.ua:

по данным ЛУН, средние цены на первичке Харькова за полгода упали на 4%;

так, в начале апреля 2025 года в среднем харьковские застройщики просили 27 900 грн за метр в новостройке;

что касается вторички, то, несмотря на обстрелы, прирост цен за полгода здесь составил 9%, а приобрести двухкомнатную квартиру можно в среднем за 36 тыс. грн.

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