Сколько сейчас стоят 1-комнатные квартиры: где подорожали — Finance.ua

Сколько сейчас стоят 1-комнатные квартиры: где подорожали Сегодня 10:04 — Недвижимость

Сколько сейчас стоят 1-комнатные квартиры: где подорожали

Во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. Причем практически у всех в сторону подорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе — сразу на 15% до средних 45 300 долларов.

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В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Одессы, значительное подорожание зафиксировано в:

Чернигове — на 10%;

Ровно — на 9%;

Ивано-Франковске — на 7%;

Черновцах, Тернополе — на 6%.

В Киеве цены на новые квартиры также выросли — но не так заметно. Подорожание составило 2%.

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Подешевело же жилье, по данным аналитиков, только в 4-х городах. В частности:

в Ужгороде и Запорожье — на 7%;

Харькове — на 3%;

Львове — на 1%.

Сколько стоят новые 1-комнатные квартиры в Украине.

В целом, по данным крупного профильного портала, на первичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 26 000 до 56 700 долларов. Дешевле всего — в Сумах, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:

Запорожье — 27 000 долларов;

Харьков — 27 900 долларов;

Тернополь — 29 500 долларов;

Николаев — 29 700 долларов.

Высокие цены зафиксированы во Львове — в среднем 56 700 долларов. Кроме того, в Киеве — 53 300 долларов.

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Квартиры на вторичном рынке подорожали

Также в основном подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире — сразу на 12%.

В целом, цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в таких городах:

Ровно, Ужгород — на 9%;

Черкассы — на 8%;

Одесса — на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре — - на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске — на 2%.

Подешевело жилье, по данным аналитиков, только в двух городах: Тернополь — на 4%, Запорожье — на 3%.

Обозреватель По материалам:

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