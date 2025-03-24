Сколько сейчас стоят 1-комнатные квартиры: где подорожали — Finance.ua

Сколько сейчас стоят 1-комнатные квартиры: где подорожали
Во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. Причем практически у всех в сторону подорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе — сразу на 15% до средних 45 300 долларов.
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В целом, стоимость жилья повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Одессы, значительное подорожание зафиксировано в:
- Чернигове — на 10%;
- Ровно — на 9%;
- Ивано-Франковске — на 7%;
- Черновцах, Тернополе — на 6%.
В Киеве цены на новые квартиры также выросли — но не так заметно. Подорожание составило 2%.
Подешевело же жилье, по данным аналитиков, только в 4-х городах. В частности:
- в Ужгороде и Запорожье — на 7%;
- Харькове — на 3%;
- Львове — на 1%.
Сколько стоят новые 1-комнатные квартиры в Украине.
В целом, по данным крупного профильного портала, на первичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 26 000 до 56 700 долларов. Дешевле всего — в Сумах, в среднем, 18 000 долларов. Среди лидеров также:
- Запорожье — 27 000 долларов;
- Харьков — 27 900 долларов;
- Тернополь — 29 500 долларов;
- Николаев — 29 700 долларов.
Высокие цены зафиксированы во Львове — в среднем 56 700 долларов. Кроме того, в Киеве — 53 300 долларов.
Квартиры на вторичном рынке подорожали
Также в основном подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире — сразу на 12%.
В целом, цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в таких городах:
- Ровно, Ужгород — на 9%;
- Черкассы — на 8%;
- Одесса — на 7%.
Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре — - на 4%.
В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске — на 2%.
Подешевело жилье, по данным аналитиков, только в двух городах: Тернополь — на 4%, Запорожье — на 3%.
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