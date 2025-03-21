Украинцы стали чаще покупать частные дома — Finance.ua

Украинцы стали чаще покупать частные дома Сегодня 13:01 — Личные финансы

Украинцы стали чаще покупать частные дома

Украинцы стали чаще покупать частные дома, о чем свидетельствует динамика показателей заключенных договоров купли-продажи земельных участков за последний год.

Об этом свидетельствуют данные аналитики UTG.

Количество сделок купли-продажи квартир и домов по годам

Из-за начала военных действий количество заключенных договоров купли-продажи квартир и индивидуальных домов в 2022 году значительно сократилось. По данным Министерства юстиции Украины, по итогам 2021 года государственными и частными нотариусами было заключено 325 174 договора купли-продажи квартир и индивидуальных домов. Это был самый высокий показатель после 2007 года (348 772 договора). Но в 2022 году количество сделок сократилось до 100 710, падение составило 69,0%. Но в 2023 году наблюдалось частичное восстановление рынка на 71,4% или 172 638 сделок, которое продолжилось и в 2024 году, когда рост составил 3,4% или 178 439 сделок.

Инфографика: UTG

Ожидается, что значительная часть незаключенных сделок (около 380 000) трансформируется в отложенный спрос и реализуется в течение 4−5 лет после окончания войны.

Происходит изменение структуры сделок

До войны доля инвестиционных и спекулятивных покупок составляла 40−50%, а в 2022—2024 годах их доля возросла до 85−90%. Увеличение объема инвестиционных сделок связано со стремлением граждан улучшить собственные жилищные условия и перемещением из других регионов страны.

Традиционно низкая в Украине обеспеченность жильем (около 22,1 м 2 на человека) способствует желанию повышения комфорта проживания при появлении финансовых возможностей.

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Также девальвация национальной валюты, инфляция, скептическое отношение населения к банковской системе и отсутствие доступных инвестиционных возможностей для широких слоев населения превратили вложения в недвижимость в финансовый инструмент для сбережений / альтернативу приумножению сбережений.

Аналогичная ситуация наблюдается и с показателями количества заключенных договоров купли-продажи земельных участков. Так, из-за начала военных действий активность на рынке в 2022 году значительно сократилась, а падение сделок с участками составило 53,4%. Но обстрелы объектов критической инфраструктуры привели к увеличению покупок населением частных домов для создания автономных «крепостей» с собственными генераторами, отоплением, спутниковым интернетом и убежищем. Именно поэтому в 2023 году количество договоров выросло на 76,3% до 307 622 сделок. А в прошлом 2024 году по данным Министерства юстиции в Украине государственными и частными нотариусами было заключено рекордное 393 217 договоров отчуждения земельных участков. При этом в структуре сделок 69,6% занимают договоры купли-продажи, 0,2% - договоры мены и 30,1% - договоры дарения.

Причины высокого спроса на дома

По выводам экспертов компании, высокий спрос на частные домовладения и земельные участки, начатый во время пандемии коронавируса для социального дистанцирования, дополнительно повысился после регулярных повреждений врагом элементов критической инфраструктуры.

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При этом наблюдается массовая перерегистрация владельцев имущества на женщин из-за внедрения государством рычагов административного влияния на военнообязанных, выехавших за границу нелегально.

Кредиты на жилье

На фоне роста количества заключенных договоров купли-продажи и изменения структуры сделок на рынке жилья объемы и фактическое количество выданных новых ипотечных кредитов относительно общего числа продаж остается на минимальном уровне и составляет около 4,5%. Согласно статистике, на 19 ноября 2024 года украинцы взяли 14 216 кредитов «єОселя» на сумму 22,9 млрд грн. Среди них:

доля военнослужащих составила 28,9%;

правоохранителей — 21,8%;

педагогов — 8,9%;

медиков — 8,4%;

сотрудников ГСЧС — 5,5%;

ученых — 2,0%;

ВПЛ — 1,8%.

Чаще всего жилье по программе «єОселя» покупают в Киевской области (3010 договоров) и Киеве (2057 договоров).

Также с января 2024 года по программе можно покупать частные дома, дуплексы и таунхаусы. Украинцы уже приобрели 140 таких объектов.

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