Более половины жителей Киева проживают в перенаселенном жилье — исследование Сегодня 16:04 — Недвижимость

Более половины жителей Киева проживают в перенаселенном жилье — исследование

60,5% населения и 46,1% Киевской области живут в перенаселенном жилье.

Об этом свидетельствуют подсчеты UTG.

В настоящее время жилищный фонд Киева состоит из 10,5 тыс. домов, из которых 2,5 тыс. построены до 1941 года, а 82,4% жилья введены в эксплуатацию в 1960—1990 годах. То есть, это преимущественно панельное строительство с нормативным сроком функционирования около 50 лет.

Эксперты говорят, что спрос на новое жилье и аренду в столице и области останутся на высоком уровне из-за относительной безопасности, которая привлекает украинцев из более неспокойных областей и продолжает расти. Поэтому цены на съемное жилье в столице за 2024 год выросли в среднем на 25−35%.

Аналитики UTG отмечают, что к 2022 году в Киеве и Киевской области наблюдалась тенденция увеличения численности населения в возрасте 25−54 лет, которые являются основной категорией покупателей жилой недвижимости и имеют тенденцию к увеличению количества детей — будущих покупателей квартир и домов.

«Но до окончания военных действий часть населения выехала в более безопасные регионы или другие страны. Хотя молодые люди из других регионов продолжают выбирать Киев как финальную точку внутренней релокации для получения образования или развития карьеры. Однако реалистично оценить их количество не представляется возможным из-за ограниченной публикации данных органами статистики», — говорится в сообщении.

Поэтому, согласно выводам экспертов, окончание боевых действий будет способствовать частичному возвращению семей в родные города, а остановка мобилизации — релокации молодежи в столицу. В перспективе ожидается постепенное восстановление численности населения и возрождение тренда к востребованности жилья. На фоне чего спрос на съем жилья в столице останется на высоком уровне.

Цены на аренду в Киеве в феврале 2025 года

По состоянию на начало 2025 года Печерский район остается на первом месте по средней стоимости аренды квартир:

однокомнатная — около 36 000 грн или $850,

двухкомнатная — около 42 400 грн или $1 000,

трехкомнатная — 72 100 грн. или $1 700.

К самым дешевым районам по средним ценам на аренду относятся Святошинский (13 000 грн или $307 за квадратный метр) и Деснянский (9 000 грн или $212 за квадратный метр) районы.

При этом, несмотря на высокую стоимость, в среднем квартиры арендуют за семь дней с момента публикации объявления, а цены арендованного жилья в столице постоянно растут. Только за 2024 год стоимость аренды выросла в среднем на 25−35%.

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