Рынок недвижимости: за прошлый год первичка подорожала на 15%, а вторичка — на 11,6% — Finance.ua
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Рынок недвижимости: за прошлый год первичка подорожала на 15%, а вторичка — на 11,6%

Недвижимость
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Рынок недвижимости: за прошлый год первичка подорожала на 15%, а вторичка — на 11,6%
Рынок недвижимости: за прошлый год первичка подорожала на 15%, а вторичка — на 11,6%
В прошлом году квартиры на первичке подорожали на рекордные 15%. Это самый высокий показатель за последние 8 лет: в 2023 году общее подорожание первички составило 12,8%, в 2022 — 14,6%, а в 2021 — 13,5%.
Об этом пишет ЛУН, анализируя данные Госстата, который обнародовал данные об индексах цен на жилье.
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При этом в прошлом году больше всего прибавили в цене 2-комнатные квартиры, которые подорожали на 15,3% за год. 1- и 3-комнатные квартиры продемонстрировали рост стоимости за год на 14,9% и 14,8% соответственно.
Самое высокое подорожание именно двухкомнатных квартир (минимально комфортное жилье для семей с детьми) на первичке было зафиксировано также в 2017 и 2022 годах, когда в Украине были усиленные процессы внутренней миграции.
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Если рассматривать этот показатель отдельно для двух сегментов рынка, первички и вторички, то увидим, что в 2024 году цены на первичке выросли больше, чем на вторичке.

Вторичка

Общий уровень удорожания жилья на вторичке в 2024 году составил 11,6%. Это не только существенно меньше, чем ИЦЖ первички, но и вообще самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения:
  • в 2022 году вторичка подорожала на 12,1%,
  • в 2023 — на 15,6%.
Самый высокий уровень роста цен на вторичке в прошлом году тоже наблюдался в сегменте 2-комнатных квартир — за год они подорожали на 11,9%, тогда как 1- и 3-комнатные прибавили в цене 11,5%.
Исторически на вторичке 2-комнатные квартиры имели самый высокий ИЦЖ в 2019 году (+12.2%), в 2021 году (+16,6%), в 2022 году (+13,1%) и в 2023 году (+17%).
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Напомним, в общей сложности в Киеве ежегодно вводятся в эксплуатацию в среднем 17 500 квартир и 887 домов. По результатам 2023 года объемы строительства в столице упали, но не катастрофически, и составили 76,25% или 7 380 752 кв. метров от среднегодового значения.
Намного лучше результаты строительства в Киевской области за три квартала 2024 года объемы построенного жилья составили 1 395 111 кв. метров и опередили по показателям 2023 год, когда было введено в эксплуатацию 1 387 605 кв. метров, а еще прошлый год вышел на среднегодовые довоенные показатели.
Также по состоянию на конец февраля 2025 г. в Украине работают 77% отделов продаж новостроек. Самыми активными застройщики в Закарпатской области — там возобновили работу 96%.
В феврале в Украине сдали в эксплуатацию 12 домов в 9 новостройках. Лидеры по соотношению достроенных объектов: Одесская (55%) и Волынская (51%) области.

Справка Finance.ua

  • Индекс цен на жилье (ИЦЖ) — это показатель динамики общего уровня цен на жилье, который отображает повышение (+) или снижение (-) стоимости квартир до показателя прошлого года. Он рассчитывается по стране в целом, а также отдельно на новое жилье (первичный рынок) и на жилье, которое было в эксплуатации (вторичный рынок).
  • ИЦЖ — это «уровень инфляции», рассчитываемый Госстатом для рынка жилой недвижимости: в общем и отдельно для первички и вторички.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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