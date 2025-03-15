Возрастут ли цены на аренду жилья весной: ответ экспертов — Finance.ua

Возрастут ли цены на аренду жилья весной: ответ экспертов Сегодня 14:08 — Недвижимость

Возрастут ли цены на аренду жилья весной: ответ экспертов, Фото: freepik

Весной рынок недвижимости оживает, но для городов, где спрос на аренду преимущественно высокий, это не столь заметно. Речь идет прежде всего о западных городах, а также о тех областных центрах, где нашли убежище многие переселенцы.

Об этом сообщила президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

Какие города лидируют по спросу

По ее словам, самые высокие арендные ставки остаются в западных регионах. В частности, в Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах.

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И хотя спрос на жилье высокий почти во всех западных городах, лидером остается Львов, ведь кроме недвижимости, в городе можно найти работу.

Среди центральных городов самая высокая арендная ставка в Виннице. На севере высокий спрос наблюдается в Житомире. Если учитывать не только областные центры, но и крупные города, то Белая Церковь также будет в списке.

В Киеве, по словам президента АСНУ, рынок аренды стабилен. Там нет ни повышенного спроса, ни заметного роста цен.

Возрастут ли цены весной

Стоимость будет расти умеренно с учетом инфляции и сопутствующих факторов, считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Преимущественно это касается западных городов и областных центров, которые приняли много переселенцев. Речь идет о Днепре, Виннице, Черкассах и Кропивницком.

Рост арендных ставок в период активного спроса будет на уровне 8−10% в долларах. По мнению Берещак, это будет происходить с середины апреля до середины июня.

По словам руководителя сектора развития продаж Недвижимости Оксаны Остапчук, рынок аренды жилья весной 2025 года будет оставаться динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев.

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В Киеве и большинстве центральных городов серьезных изменений не предвидится. Максимальный рост цен здесь может составить 500−1000 гривен.

7326 гривен. С начала года цены выросли на 1,5%. Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2025 года составила . С начала года цены выросли на 1,5%.

Телеканал 24 По материалам:

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