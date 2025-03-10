Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины (инфографика) Сегодня 08:34 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины (инфографика)

На рынке аренды в течение февраля количество предложений неравномерно колебалось: в Киеве и Житомирской области их добавили на 14−15% меньше по сравнению с январем, а вот в Черкасской, Полтавской и Волынской области владельцы, наоборот, стали более активно предлагать свое жилье арендаторам.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria

Арендовать однокомнатную квартиру в Украине в феврале дороже всего обойдется в столице — в среднем 17,6 тыс. грн. Тем не менее, цены в разных районах Киева могут существенно отличаться: от 9,2 тыс. грн за среднюю однокомнатную квартиру в Деснянском районе до 23 тыс. грн в Печерском. Следующее место по средней стоимости однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область — там владельцы просят почти 14 тыс. в месяц.

Больше всего интерес к жилью подскочил в Кировоградской, Житомирской, Волынской и Тернопольской областях. В то время как спад спроса наблюдался в Запорожье, Николаевской и Ровенской областях (на 21−27% меньше по сравнению с январем).

Спрос на аренду все же превышает предложение почти во всей Украине. Соотношение количества опубликованных объявлений и откликов в феврале больше всего отличается в Житомирской, Тернопольской и Винницкой областях. В Киеве на каждое объявление по аренде квартиры приходится в среднем 10 откликов, в области — 12.

Напомним, в Украине действует программа «Домівка+». Программа предоставляет уникальную возможность для участников боевых действий, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других категорий населения, состоящих на квартирном учете в Киеве, арендовать жилье с преимущественным правом его выкупа на выгодных условиях.

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