Аренда жилья дорожает: какие сейчас цены по Украине — Finance.ua

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Аренда жилья дорожает: какие сейчас цены по Украине

Личные финансы
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Аренда жилья дорожает: какие сейчас цены по Украине
Аренда жилья дорожает: какие сейчас цены по Украине
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2025 года составила 7326 гривен. С начала года цены выросли на 1,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен.
Львовская область во втором месте. Стоимость выросла на 1,7% до 10 626 гривен.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,5% до 10 234 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9777 гривен. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.
Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.
Самые низкие цены в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях.
Аренда жилья дорожает: какие сейчас цены по Украине

Ситуация на рынке

По данным НБУ, в последние полгода аренда дорожала пропорционально стоимости жилья. Поэтому «цена к аренде» в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.

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Как заявили в НБУ, в декабре 2024 года, ценовые условия рынка недвижимости даже благоприятнее довоенных. Однако военные риски изменили правила игры: население не готово инвестировать средства в приобретение жилья на прежних условиях.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12%.
  • При этом, как показало исследование, на среднюю цену аренды оказывают негативное влияние «военные инциденты». В частности, по подсчетам, каждый обстрел снижает среднюю стоимость аренды на 10 грн для 1- и 2-комнатных квартир и на 6 грн для 3-комнатных.
  • Согласно прогнозам, весной 2025 года рынок аренды жилья будет оставаться динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев. Наибольший рост ожидается во Львове, Днепре и западных областных центрах.
По материалам:
РБК-Україна
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