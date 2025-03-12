На скільки дешевшають квартири після кожної ворожої атаки на місто: результати дослідження — Finance.ua

На скільки дешевшають квартири після кожної ворожої атаки на місто: результати дослідження Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

На скільки дешевшають квартири після кожної ворожої атаки на місто: результати дослідження

В Університеті Бата (Велика Британія), базуючись, зокрема, на даних ЛУН, дослідили як конкретно війна впливає на середню вартість квартир в містах України.

Зараз на ринку житла спостерігається суттєвий дисбаланс цін: на заході країни квартири значно дорожчі, ніж на сході. Пояснювати цей феномен не потрібно — цілком логічно, що в містах та містечках, які наближені до лінії фронту чи частіше потерпають від ворожих обстрілів, ціни на нерухомість апріорі будуть нижчі, ніж в більш спокійних містах. Але чи можна з’ясувати, як саме обстріли та прильоти впливають на ціну квартири та вартість оренди? Наскільки знижується ціна після чергової росіянської атаки? У Джуліана Вудворда з Університету Бата (Велика Британія) є відповідь на це питання. У своїй науковій роботі дослідник проаналізував зв’язок між воєнними інцидентами та вартістю житла згідно з даними ЛУН — і отримав дуже цікаві дані.

Вплив на вартість продажу квартир

Дослідник з’ясував, що кожен «воєнний інцидент» призводить до зниження середньої вартості нерухомості, що виставлена на продаж:

для 1-кімнатних квартир ціна знижується на 2 тис. грн,

для 2-кімнатних — на 2,4 тис. грн,

а для 3-кімнатних — на 3,1 тис. грн.

У розрізі вартості квадратного метра квартири, виставлені на продаж, після обстрілів втрачають, в середньому, 36−47 грн за кв. м.

«Якщо ж говорити про відсотки, то «зниження ціни виставленої на продаж квартири на 1% можна побачити після 6−10 воєнних інцидентів», — зазначає Вудворд у дослідженні.

Як бачимо, 1-кімнатні квартири втрачають у вартості найбільше. Дослідник пов’язує цей ефект як з безпековими аспектами (правило «двох стін» у випадку 1-кімнатного житла важко виконати), так і з більшою комфортністю 2−3-кімнатних квартир у порівнянні з 1-кімнатними, що трохи нівелює вплив війни на вартість саме такого житла.

Вплив на ціну оренди

На середню ціну оренди «воєнні інциденти» теж мають негативний вплив — але не настільки виражений, як на вартість квартири. Зокрема, за підрахунками Вудворда, які базувались на даних ЛУН, кожен обстріл знижує середню вартість оренди на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир та на 6 грн для 3-кімнатних.

«Зниження ціни оренди на 1% фіксується після 10−20 воєнних інцидентів», — зазначає дослідник.

Вудворд також з’ясував, збільшення кількості «воєнних інцидентів» призводить до зростання кількості нових оголошень про оренду квартир.

«Наприклад, кожен додатковий інцидент був пов’язаний зі збільшенням кількості оголошень про оренду 1-кімнатних квартир, що свідчить про зростання пропозиції житла через відтік населення», — йдеться у дослідженні.

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Проте на ринку продажу нерухомості подібний ефект не зафіксований — кількість оголошень про продаж не зростала.

«Це можна пояснити тим, що рішення про продаж квартири є довшим процесом, ніж рішення про оренду. Якщо через зростання ризику попит на житло в певному місті падає, власники квартир можуть відкласти рішення про продаж, очікуючи покращення ситуації або сподіваючись уникнути продажу за заниженою ціною. У короткостроковій перспективі це призводить до падіння цін без збільшення кількості пропозицій на ринку. Однак, у довгостроковій перспективі, якщо ризики залишаються високими, кількість оголошень про продаж може зрости», — зазначає дослідник.

Десь дешевшає, десь дорожчає

Ще одна закономірність, яку з’ясував Джуліан Вудворд в своїй роботі — якщо через зростання частоти «воєнних інцидентів» поблизу лінії фронта ціни на нерухомість знижуються, то у віддалених та більш спокійних регіонах ціни, навпаки, зростають.

«Чим більше інцидентів відбувається в одній частині країни, тим більше зростають ціни на житло в іншій. Це узгоджується з гіпотезою про внутрішнє переміщення населення: коли фронтові міста стають більш небезпечними, західні міста стають привабливішими для міграції, що підвищує попит і, відповідно, ціни. Але оскільки кожен воєнний інцидент зменшує вартість житла родини, домогосподарства стають дедалі вразливішими й менш здатними до евакуації», — йдеться в дослідженні.

Що таке «воєнний інцидент»

Ось список насильницьких інцидентів, які враховувались при дослідженні та впливали на розрахунок зміни вартості нерухомості:

Удари з повітря (включаючи стратегічне бомбардування та удари вертольотів)

Робота ППО

Танкові бої/атаки

Обстріли польовою артилерією, гаубицями, мінометами або ракетами

Перестрілки: будь-який обмін вогнем із використанням пістолетів, напівавтоматичних гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів, ручних протитанкових гранатометів (РПГ)

Саморобні вибухові пристрої, фугаси, наземні міни, автомобільні вибухи, вибухи

Штурм/атака десантниками або силами спеціального призначення, зазвичай із подальшим відходом

Знищення майна або інфраструктури

Напади на лікарні та гуманітарні конвої

Будь-які повідомлення про події, що згадують військові втрати

Будь-які повідомлення про події, що згадують втрати серед цивільного населення

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