В Украине дорожает аренда жилья: какие квартиры наиболее востребованы — Finance.ua
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В Украине дорожает аренда жилья: какие квартиры наиболее востребованы

Недвижимость
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В Украине дорожает аренда жилья: какие квартиры наиболее востребованы
В Украине дорожает аренда жилья: какие квартиры наиболее востребованы
Рынок аренды жилья весной 2025 года будет оставаться динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев. Наибольший рост ожидается во Львове, Днепре и западных областных центрах.
Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж Недвижимости Оксана Остапчук.
В Киеве и большинстве центральных городов серьезных изменений не предвидится. Максимальный рост цен здесь может составить 500−1000 гривен.
В западных областях и городах с большим притоком переселенцев ситуация выглядит иначе. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, наибольшее подорожание аренды ожидается во:
  • Львове;
  • Днепре;
  • Виннице;
  • Черкассах;
  • Кропивницком.
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Также высокий спрос на аренду жилья сохранится в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах. Кроме западных городов, в этот список можно добавить Винницу, Белую Церковь и Житомир.

Какие квартиры ищут больше всего

По прогнозам экспертов, весной 2025 года наибольшим спросом будут пользоваться квартиры, отвечающие следующим критериям:
  • площадь: 45−65 квадратных метров;
  • количество комнат: 1−2;
  • кухня-гостиная: достаточно просторная, чтобы использовать ее в качестве дополнительной зоны отдыха;
  • этаж: 2−7, что обеспечивает комфортный подъем без лифта.
Активный спрос на рынке аренды, по прогнозам аналитиков, начнется в середине апреля и продлится до середины июня. Пока рынок аренды остается динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев.

Справка Finance.ua:

  • По данным аналитики украинского маркетплейса недвижимости Dim. ria, за год цены на недвижимость в Украине выросли во многих регионах, наиболее активно — в Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой области (рост более чем на 30%).
  • Средняя цена аренды однушки в Киеве по состоянию на январь 2025 составила 17 196 грн, в области — 11 975 грн. Детальнее о ценах в других регионах.
  • А вот по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года составила 7326 гривен. Среди регионов на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область — 11 769 гривен. Вторая по цене — Львовская область (до 10 571 гривны).

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По материалам:
Обозреватель
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