Які ціни на оренду квартир в Україні на початку року (інфографіка) — Finance.ua

Які ціни на оренду квартир в Україні на початку року (інфографіка) Сьогодні 09:06 — Нерухомість

Які ціни на оренду квартир в Україні на початку року (інфографіка), freepik

На ринку оренди у січні порівняно з груднем 2024 кількість нових пропозицій житла знизилася у всіх проаналізованих областях.

Про це свідчать дані аналітики українського маркетплейса нерухомості Dim.ria

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінювалася, проте рік до року піднялась на 3%.

За рік ціни виросли і в інших регіонах, найактивніше — на Івано-Франківщині, Волині та у Чернівецькій області (ріст на понад 30%).

Інфографіка: Dim. ria

Столиця дає змогу обрати більш бюджетне житло залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі, в середньому 10 600 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Печерський район зі середньою ціною оренди за місяць 22 тис. грн.

Інфографіка: Dim. ria

У січні порівняно з груднем найбільше активність з пошуку житла в оренду зросла у Черкаській та Рівненській областях. У столиці користувачі зробили на 21% більше запитів протягом місяця, що минув.

Інфографіка: Dim. ria

Співвідношення кількості оголошень про оренду до кількості відгуків на них у січні в Києві склало 1:7. Найвищим попитом відносно пропозиції вирізнились Кіровоградська, Житомирська та Черкаська області.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%. На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда здешевшала на 7,6% до 11 769 грн. Львівська область на другому місці. Вартість оренди за рік впала на 11,4% до 10 449 грн. На третьому місці Рівненська область, де оренда за рік зросла у ціні на 37,4% до 9 891 грн.

Найбільш економічно вигідно (але не так безпечно) на сьогоднішній день винаймати житло в Харкові. Оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 4 тисячі гривень, а середня зарплата у місті становить близько 20 тисяч гривень. Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом — близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті — 22,5 тисячі.

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