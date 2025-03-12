На сколько дешевеют квартиры после каждой вражеской атаки на город: результаты исследования — Finance.ua

На сколько дешевеют квартиры после каждой вражеской атаки на город: результаты исследования Сегодня 14:03 — Личные финансы

На сколько дешевеют квартиры после каждой вражеской атаки на город: результаты исследования

В Университете Бата (Великобритания), базируясь, в частности, на данных ЛУН, исследовали, как конкретно война влияет на среднюю стоимость квартир в городах Украины.

Сейчас на рынке жилья наблюдается существенный дисбаланс цен: на западе страны квартиры гораздо дороже, чем на востоке. Объяснять этот феномен не нужно — вполне логично, что в городах и городках, которые приближены к линии фронта или чаще страдают от вражеских обстрелов, цены на недвижимость априори будут ниже, чем в более спокойных городах. Но можно ли выяснить, как обстрелы и прилеты влияют на цену квартиры и стоимость аренды? Насколько снижается цена после очередной российской атаки? У Джулиана Вудворда из Университета Бата (Великобритания) есть ответ на этот вопрос. В своей научной работе исследователь проанализировал связь между военными инцидентами и стоимостью жилья, согласно данным ЛУН, и получил очень интересные данные.

Влияние на стоимость продаж квартир

Исследователь выяснил, что каждый «военный инцидент» приводит к снижению средней стоимости недвижимости, выставленной на продажу:

для 1-комнатных квартир цена снижается на 2 тыс. грн,

для 2-комнатных — на 2,4 тыс. грн,

а для 3-комнатных — на 3,1 тыс. грн.

В разрезе стоимости квадратного метра квартиры, выставленные на продажу, после обстрелов теряют в среднем 36−47 грн за кв. м.

«Если говорить о процентах, то «снижение цены выставленной на продажу квартиры на 1% можно увидеть после 6−10 военных инцидентов», — отмечает Вудворд в исследовании.

Как видим, 1-комнатные квартиры теряют в стоимости больше всего. Исследователь связывает этот эффект как с аспектами безопасности (правило «двух стен» в случае 1-комнатного жилья трудно выполнить), так и с большей комфортностью 2−3-комнатных квартир по сравнению с 1-комнатными, что немного нивелирует влияние войны на стоимость именно такого жилья.

Влияние на цену аренды

На среднюю цену аренды «военные инциденты» тоже оказывают негативное влияние — но не столь выраженное, как на стоимость квартиры. В частности, по подсчетам Вудворда, которые базировались на данных ЛУН, каждый обстрел снижает среднюю стоимость аренды на 10 грн для 1- и 2-комнатных квартир и на 6 грн для 3-комнатных.

«Снижение цены аренды на 1% фиксируется после 10−20 военных инцидентов», — отмечает исследователь.

Вудворд также выяснил, что увеличение количества «военных инцидентов» приводит к росту количества новых объявлений об аренде квартир.

«Например, каждый дополнительный инцидент был связан с увеличением количества объявлений об аренде 1-комнатных квартир, что свидетельствует о росте предложения жилья из-за оттока населения», — говорится в исследовании.

Читайте также Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах Украины (инфографика)

Однако на рынке продажи недвижимости подобный эффект не зафиксирован — количество объявлений о продаже не росло.

«Это можно объяснить тем, что решение о продаже квартиры является более длительным процессом, чем решение об аренде. Если из-за роста риска спрос на жилье в определенном городе падает, владельцы квартир могут отложить решение о продаже, ожидая улучшения ситуации или надеясь избежать продажи по заниженной цене. В краткосрочной перспективе это приводит к падению цен без увеличения количества предложений на рынке. Однако в долгосрочной перспективе, если риски остаются высокими, количество объявлений о продаже может возрасти», — отмечает исследователь.

Где-то дешевеет, где-то дорожает

Еще одна закономерность, которую выяснил Джулиан Вудворд в своей работе, — если из-за роста частоты «военных инцидентов» вблизи линии фронта цены на недвижимость снижаются, то в отдаленных и более спокойных регионах цены, наоборот, растут.

«Чем больше инцидентов происходит в одной части страны, тем больше растут цены на жилье в другой. Это согласуется с гипотезой о внутреннем перемещении населения: когда фронтовые города становятся более опасными, западные города становятся более привлекательными для миграции, что повышает спрос и, соответственно, цены. Но поскольку каждый военный инцидент уменьшает стоимость жилья семьи, домохозяйства становятся все более уязвимыми и менее способными к эвакуации», — говорится в исследовании.

Что такое «военный инцидент»

Вот список насильственных инцидентов, которые учитывались при исследовании и влияли на расчет изменения стоимости недвижимости:

Удары с воздуха (включая стратегическую бомбардировку и удары вертолетов)

Работа ПВО

Танковые бои/атаки

Обстрелы полевой артиллерией, гаубицами, минометами или ракетами

Перестрелки: любой обмен огнем с использованием пистолетов, полуавтоматических винтовок, автоматических винтовок, пулеметов, противотанковых ручных гранатометов (РПГ).

Самодельные взрывные устройства, фугасы, наземные мины, автомобильные взрывы, взрывы

Штурм/атака десантниками или силами специального назначения, обычно с последующим отходом

Уничтожение имущества или инфраструктуры

Нападения на больницы и гуманитарные конвои

Любые сообщения о событиях, упоминающих военные потери

Любые сообщения о событиях, упоминающих потери среди гражданского населения

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.