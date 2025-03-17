Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается

Недвижимость
75
Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается
Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается
Строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей.
Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные аналитики UTG.
В динамике 2011−2023 годов в Украине ежегодно в эксплуатацию вводилось 9 390 081 кв. метров. Из них около 13,7% (1 345 972 кв. м) в столице и 17,3% (или 1 632 288 кв. м) общеукраинских объемов в Киевской области.
В Киеве ежегодно вводятся в эксплуатацию в среднем 17 500 квартир и 887 домов. По результатам 2023 года объемы строительства в столице упали, но не катастрофически и составили 76,25% или 7 380 752 кв. метров от среднегодового значения.

Читайте также: Программы, которые помогут вам приобрести жилье

По объемам строительства в столице в 2024 году лидерами стали Подольский (24,4%), Голосеевский (22,2%) и Дарницкий (15,2%) районы. В то же время, центральный Печерский занимает лишь 6 позицию с 7,5% объемов строительства жилья.
Намного лучше результаты строительства в Киевской области за три квартала 2024 года объемы построенного жилья составили 1 395 111 кв. метров и опередили по показателям 2023 год, когда было введено в эксплуатацию 1 387 605 кв. метров, а еще прошлый год вышел на среднегодовые довоенные показатели.
На стройплощадках наблюдается нехватка рабочего персонала из-за мобилизации и оттока людей за границу. Но урбанизация пригорода столицы и активное развитие локальной инфраструктуры (торговой, развлекательной, социальной, инженерной), дорожно-транспортного сообщения повышают комфорт проживания в пригороде, что способствует росту девелоперской активности в населенных пунктах сателлитах. За счет этого Киевская область и вернулась к довоенным показателям.
Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается
Еще одним трендом последних лет эксперты указали уменьшение средней площади квартир, которая в динамике ежегодно уменьшается из-за постепенного падения благосостояния граждан и удорожания стоимости эксплуатации недвижимости.
Кроме того, рост стоимости услуг ЖКХ и коммунальных расходов способствует уменьшению востребованной площади жилья — планирование квартир и индивидуальных домов становится более рациональным, эргономичным, продуманным.

Читайте также: Сколько нужно работать, чтобы накопить на квартиру для вашей семьи

«Последствия пандемии короновируса и военные действия в стране привели к снижению покупательной способности большинства категорий граждан, ограничению общего бюджета покупки, отказу от дорогостоящих покупок, выжидательной позиции», — отмечается в исследовании.
Как отмечают аналитики UTG, военные действия способствовали перемещению строительной активности в более безопасные регионы западной части страны и полной остановке работ в зоне боевого столкновения.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems