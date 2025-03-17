Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается — Finance.ua

Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается Сегодня 14:02 — Недвижимость

Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается

Строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на данные аналитики UTG.

В динамике 2011−2023 годов в Украине ежегодно в эксплуатацию вводилось 9 390 081 кв. метров. Из них около 13,7% (1 345 972 кв. м) в столице и 17,3% (или 1 632 288 кв. м) общеукраинских объемов в Киевской области.

В Киеве ежегодно вводятся в эксплуатацию в среднем 17 500 квартир и 887 домов. По результатам 2023 года объемы строительства в столице упали, но не катастрофически и составили 76,25% или 7 380 752 кв. метров от среднегодового значения.

По объемам строительства в столице в 2024 году лидерами стали Подольский (24,4%), Голосеевский (22,2%) и Дарницкий (15,2%) районы. В то же время, центральный Печерский занимает лишь 6 позицию с 7,5% объемов строительства жилья.

Намного лучше результаты строительства в Киевской области за три квартала 2024 года объемы построенного жилья составили 1 395 111 кв. метров и опередили по показателям 2023 год, когда было введено в эксплуатацию 1 387 605 кв. метров, а еще прошлый год вышел на среднегодовые довоенные показатели.

На стройплощадках наблюдается нехватка рабочего персонала из-за мобилизации и оттока людей за границу. Но урбанизация пригорода столицы и активное развитие локальной инфраструктуры (торговой, развлекательной, социальной, инженерной), дорожно-транспортного сообщения повышают комфорт проживания в пригороде, что способствует росту девелоперской активности в населенных пунктах сателлитах. За счет этого Киевская область и вернулась к довоенным показателям.

Еще одним трендом последних лет эксперты указали уменьшение средней площади квартир, которая в динамике ежегодно уменьшается из-за постепенного падения благосостояния граждан и удорожания стоимости эксплуатации недвижимости.

Кроме того, рост стоимости услуг ЖКХ и коммунальных расходов способствует уменьшению востребованной площади жилья — планирование квартир и индивидуальных домов становится более рациональным, эргономичным, продуманным.

«Последствия пандемии короновируса и военные действия в стране привели к снижению покупательной способности большинства категорий граждан, ограничению общего бюджета покупки, отказу от дорогостоящих покупок, выжидательной позиции», — отмечается в исследовании.

Как отмечают аналитики UTG, военные действия способствовали перемещению строительной активности в более безопасные регионы западной части страны и полной остановке работ в зоне боевого столкновения.

Діло По материалам:

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