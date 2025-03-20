Как могут вырасти цены на новостройки комфорт-класса в 2025 году — Finance.ua
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Как могут вырасти цены на новостройки комфорт-класса в 2025 году

Недвижимость
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Как могут вырасти цены на новостройки комфорт-класса в 2025 году
Как могут вырасти цены на новостройки комфорт-класса в 2025 году
Цены на новостройки продолжат рост в 2025 году, в комфорт-классе они могут вырасти более чем на 15% до конца года.
Об этом сообщила пресс-служба девелопера Alliance Novobud.
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«В бизнес-классе цены останутся примерно на том же уровне плюс 5−10% вследствие подорожания стройматериалов. В то же время в комфорт-классе цены могут расти более чем на 15% до конца года», — считает СМО компании Ирина Михалева.
По ее словам, основными факторами, влияющими на стоимость квадратного метра, является существенный рост стоимости практически всех видов строительных материалов, работ, а также дефицит и соответственно рост стоимости рабочей силы.
Она отметила, что стоимость стройматериалов, цены транспортных услуг, электроэнергии постоянно растут, а при строительстве электроэнергии, в частности, используется немало. В то же время она становится еще дороже при использовании генераторов или покупке импортной э/э по более высокой цене.
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«Людей, которые могут работать на стройках, катастрофически не хватает, это следствие мобилизационных процессов, дефицит кадров усиливается», — перечислила Михалева факторы, оказавшие существенное влияние на рынок.
Как следствие, девелоперы вынуждены корректировать цены. В частности, по итогам прошлого года стоимость квадратного метра жилья в комфорт-классе выросла примерно на 20%.
«В этом году мы снова, вероятно, увидим подорожание строительных материалов, наши поставщики уже присылают новые цены, следовательно, за год стоимость нового жилья в комфорт-классе снова увеличится как минимум на 10−15%, а по некоторым объектам и на 20%», — сказала она.
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Меньший рост ожидается в бизнес-классе, одним из факторов более сдержанной реакции рынка здесь является демпинг со стороны вторичного рынка. Так, прошлым летом на продажу выставили большое количество объектов «вторички» по ценам в разы меньше довоенных.
По прогнозам Михалевой, в 2025 году будет активнее развиваться строительство загородного жилья: коттеджей, таунхаусов и т. д.
«Мы тоже рассматриваем вариант такого строительства, думаем о возможности коттеджного или таунхаусного проекта», — сообщила она.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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